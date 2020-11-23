قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تأجيل موعد المعرض لهذا العام إلى 30 / 6 / 2021. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأول برئاسة وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، المستجدات المطروحة على مستوى العالم وتطورات جائحة كورونا وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم، ما أسفر عن إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها في الفترة المقبلة، ما يتوقع معه صعوبة التنقل بين الدول وبخاصة في فصل الشتاء، وهو الأمر الذي قد يؤثر في المشاركات الخارجية بالمعرض.وخلصت اللجنة إلى تأجيل موعد المعرض لهذا العام إلى 30 / 6 / 2021، وتستمر إقامته حتى الخميس 15 / 7 / 2021، بزيادة 4 أيام عن المعتاد، حرصاً من اللجنة على إقامة المعرض باعتباره حدثاً ثقافياً دولياً بارزاً، وعلى خروجه بالصورة المشرفة.وتم التنسيق بين الجانبين المصري واليوناني على تأجيل مشاركة اليونان بوصفها ضيف شرف المعرض للدورة التالية لهذه الدورة، كي تكون المشاركة الفعالة دالة على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان.وستبدأ كل من اللجنة الإدارية العليا واللجنة الاستشارية العليا عقد اجتماعاتها بصورة دورية لإعداد الخطط التنفيذية لإقامة المعرض مراعية ما يطرأ من مستجدات.