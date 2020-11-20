تنافس أعمال ثلاثة سعوديين على الفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2021، وأسهم المرشحون للقائمة الطويلة بأعمال تضمنت الرؤية الفلسفية والنقد المنهجي والعذوبة الشعرية.وكشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة للأعمال المرشحة في فرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة في الدورة الخامسة عشرة من الجائزة لعام 2020-2021.وتضم القائمة الطويلة لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة 27 عنواناً من 11 دولة عربية. وقد استحوذ فرع المؤلف الشاب على غالبية الترشيحات الواردة للدورة الخامسة عشرة من الجائزة، بواقع 28% من إجمالي الترشيحات، أي 646 عملاً متنوعاً. وتضم القائمة الطويلة للفرع 14 عملاً توزعت على مؤلفين شباب من 9 دول عربية هي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وسوريا، وجمهورية مصر العربية، والجزائر، ولبنان، والأردن، واليمن، وفلسطين، وتوزعت العناوين بين أعمال سردية وشعرية ودراسات وأطروحات وتضم القائمة العناوين الآتية:«نزهة في فناء الشك» (ديوان شعري) للشاعر حسن عبده صميلي من المملكة العربية السعودية، والصادر عن دار تشكيل للنشر والتوزيع عام 2019.«سيرة ذاتية للفراشة» (ديوان شعري) للشاعر محمد إسماعيل من جمهورية مصر العربية، والصادر عن دار بردية للنشر والتوزيع عام 2019.«كأنه الشعر» (ديوان شعري) للشاعر اليمني جبر بعداني، والصادر عن دار الأطياف للنشر والتوزيع عام 2019.«ست زوايا للصلاة» للكاتبة أميرة بدوي من جمهورية مصر العربية، الصادر عن دار العين للنشر عام 2020.«ليلة يلدا» للكاتبة غادة العبسي، من جمهورية مصر العربية، والصادر عن دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع عام 2018.«خيڤا» للكاتب أحمد فرحات من جمهورية مصر العربية، والصادر عن دار كتبنا عام 2020.«ماليندي: حكاية الحلم الأفريقي» للكاتب محمد طرزي من لبنان، والصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2019.«لعلها مزحة» للكاتبة صالحة عبيد من الإمارات العربية المتحدة، والصادر عن منشورات المتوسط ودار ميلاد للنشر عام 2018.«ما تركت خلفي» للكاتبة شذى مصطفى من فلسطين، والصادر عن دار هاشيت أنطوان/‏ نوفل عام 2020.«القضايا النقدية في رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء» للباحثة السورية آلاء ياسين دياب، والصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب بوزارة الثقافة السورية عام 2019.«إشكاليات الذات الساردة في الرواية النسائية السعودية – دراسة نقدية (1999 – 2012)» للباحثة السعودية د. أسماء مقبل عوض الأحمدي، والصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2020.«مشكلة الكليات المنطقية - دراسة لحقيقة الكلي وآثاره من الجذور اليونانية إلى الفلسفة الحديثة» للباحث السعودي د. ماهر بن عبد العزيز الشبل، والصادر عن دار الروافد الثقافية ناشرون – ابن النديم للنشر والتوزيع عام 2020.«الروائية في المدوّنة السردية العربية النهضوية – دراسة في تداخل الخطابات» للباحثة الجزائرية د. فايزة لولو، والصادر عن دار الحامد للنشر والتوزيع عام 2020.«السمات الفنية والقيم الجمالية في الخطوط العربية على العمائر المملوكية، قلعتا (الكرك والشوبك) أنموذجًا (648 – 923 هـ/‏1250- 1517)» للباحث د. رفعت بوايزة من المملكة الأردنية الهاشمية، والصادر عن وزارة الثقافة الأردنية عام 2019.أما فرع أدب الطفل والناشئة فقد استقبل 244 ترشيحاً في الدورة الحالية، واشتملت قائمته الطويلة على 13 عملًا لمؤلفين من 7 دول عربية، هي: السعودية، والإمارات، ومصر، وتونس، ولبنان، وسوريا، والمغرب. وضمت القائمة الطويلة لفرع أدب الطفل والناشئة:«الغول ونبتة العليق» للكاتبة نسيبة العزيبي من الإمارات العربية المتحدة، والصادر عن دار أشجار للنشر والتوزيع عام 2019.«حكايات أميرة» للكاتب المصري عبدالحكيم محمود، والصادر عن دار نهضة مصر للنشر عام 2020.«حديقة الزمرد» للكاتبة المغربية رجاء ملاح، والصادر عن دار المؤلف للنشر والتوزيع/‏معالم للنشر والطباعة عام 2019.«غافتان» للكاتبة الإماراتية نادية النجار، والصادر عن دار الهدهد للنشر والتوزيع عام 2019.«مرآة سيدة النهر» للكاتبة التونسية منيرة الدّرعاوي، والصادر عن دار ورقة عام 2020.«هكذا تحركت الدمى» للكاتبة اللبنانية أمل ناصر، والصادر عن مجموعة كلمات عام 2020.«جسر الديجيتال» للكاتب المصري ميشيل حنا، والصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع عام 2019.«حكاية ورقة» للكاتب السوري عباده تقلا، والصادر عن دار الساقي عام 2020.«إجاصة ميلا» للكاتبة اللبنانية فاطمة شرف الدين، والصادر عن دار الساقي عام 2019.«كيف فقدت البومة منقارها» للكاتب السعودي علي السبعان، والصادر عن دار أشجار للنشر والتوزيع عام 2020.«صانع القبعات» للكاتبة السعودية لطيفة الشلوي، والصادر عن دار كادي ورمادي للنشر والتوزيع عام 2019.«رحلة فنان» للكاتب التونسي ميزوني بنّاني الصادر عن دار المؤانسة للنشر عام 2020.«قطتي تؤلف كتاباً» للكاتب المصري أشرف أبو اليزيد، الصادر عن دار شجرة للنشر عام.الأحمدي: الجائزة تحمل اسم رجل عظيمترشح كتاب السعودية الدكتورة أسماء الأحمدي «إشكاليَّات الذَّات السَّاردة في الرِّواية النَّسائية السُّعوديَّة» إلى القائمة الطويلة في جائزة الشيخ زايد.وقالت الأكاديمية والناقدة الأحمدي لـ«عكاظ»: تلقيت خبر تأهل كتابي النقدي «إشكاليَّات الذّات السَّاردة في الرِّواية النّسائيَّة السعوديّة (1999-2012)» للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب -الدورة الخامسة عشرة- (فرع المؤلف الشاب) بفرح وسعادة؛ إذ المبهج أن هذه الجائزة تحمل اسم رجل عظيم وملهم، كان رمزاً للشموخ والتحولات البناءة، واليوم يتطلع الفكر والإبداع لنيل شرف الحصول على وسام التميز متوجاً بنقش اسمه الذي يسطر تاريخاً حافلاً بالعطاء والإصرار.ويعد النقاد كتاب الأحمدي رافداً مهماً من روافد الدَّرسِ الأدبيِّ النَّقديِّ في مجال الروايةِ السُّعوديّةِ، خلال المدة ما بين: (1999-2012)، ومحاولة للوقوف على المُنْجز الرِّوائي الذي من خلاله يمكن الولوج لإشكاليَّات المرأة وقضاياها التي تحسر وجودها وتفرّدها؛ فكانت الرواية لرفع اللثام عن المسكُوت عنه، وخاصةً مما كُتب بلسان امرأة ترى في كرامتها وحرِّيتها سكب تلك الأسرار والدّفع بها للمجتمع ليحاكم نفسه، ويُصدر عقوبته بحق المدّ الذكوريِّ، رغم ما يمتلكه المجتمع من تقبّل للتّطوّر الحضاري الذي تشهده البلاد وخاصّة في ما بعد الطّفرة النفطية، إضافة إلى التوغّل في الفكر والإنسانيَّة والآخر.وتتألف الدراسة من مقدمة ومدخل نظري وخمسة فصول وخاتمة. وجاءت الفصول تحت العناوين الرئيسية الآتية: الفصل الأول: تشكلات الذَّات السّاردة والذّوات الأخرى، الفصل الثاني: الخطاب الروائي وتشكلات الذّات، الفصل الثالث: الذَّات وإشكاليَّة الوصف، الفصل الرابع: البعد الجماليُّ الفنيُّ للرواية النّسائيَّة السعوديَّة، الفصل الخامس: إشكالية اللغة بين الذّات السّاردة والذّات الكاتبة.وصدر الكتاب عن الدار العربية ناشرون، بالتعاون مع نادي جازان الأدبي، ووقع في 832 صفحة.صميلي: الترشح يثبت قيمة الأدب السعوديعبر الشاعر حسن عبده صميلي عن امتنانه لترشح مجموعته (نزهة في فناء الشك) لجائزة الشيخ زايد للكتاب 2020-2021، وعد ترشحها وعبورها للقائمة الطويلة في جائزة الشيخ زايد إثباتاً على قيمة الأدب السعودي، وعلى أهمية شعراء الوطن في الحضور العربي.وأوضح لـ«عكاظ» أن مجموعة «نزهة في فِناء الشك» عن دار تشكيل للنشر والتوزيع بالشراكة مع الموسوعة العالمية (أدب) أواخر عام 2019، والمجموعة مفتاح للذات عبر النصوص الدالة على الارتباط بالهوية الإنسانية. يذكر أن مجموعتي الشعرية الثالثة «موت يشتهي الورد»، كانت وصلت أيضا للقائمة الطويلة في جائزة الشيخ زايد.