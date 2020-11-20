كشفت لـ«عكاظ» رئيسة «شرفة الشعر» بجامعة الطائف الدكتورة مستورة العرابي أن الشرفة نافذة إبداعية مضيئة تضمنت 17 هدفاً سامياً لدعم المواهب الشبابية في الجامعات السعودية، وهي كالتالي:- دعم رسالة المملكة وتحقيق رؤية 2030 في رعاية المواهب الشبابية وتنميتها.- خلق بيئة إبداعية شبابية فاعلة في المشهد الشعري السعودي.- إبراز مكانة الشعر العربي ورسالته لدى المواهب الشبابية.- صقل المواهب الإبداعية وإمدادها بالخبرات.- بث روح التنافس وإذكاء الوعي والمعرفة بأهمية استعمال اللسان العربي الفصيح.- تطوير الأدوات الكتابية لدى المبدعين الشباب.‏- إتاحة الفرصة لالتقاء النقاد، وعرض أعمال المواهب الشبابية الشعرية عليهم؛ لمناقشتها معهم.- فتح قناة الحوار بين المبدعين الشباب والنقاد؛ لتوجيههم.- تقديم المقترحات النقدية للشباب في الإبداعات الشعرية.- كسر الحاجز النفسي تجاه النقد لدى المبدعين الشباب، وتعزيز الثقة في نفوسهم.- إتاحة الفرص أمام الشباب؛ للالتقاء بالشعراء أصحاب التجارب الناضجة، والأصوات الشعرية الجديدة؛ للإفادة من تجاربهم الشعرية.- إطلاع الشعراء الشباب على الشعر العربي قديمه وحديثه، وكذلك النماذج الشعرية العالمية.- إتاحة الفرصة أمام المواهب الشبابية؛ لحفظ نماذج من عيون الشعر العربي وتقديمها حفظًا وإلقاءً.‏- عقد مسابقات بين المواهب الشبابية في الإبداع الشعري كتابة وحفظًا وإلقاءً.- عقد شراكات مثمرة بين «شرفة الشعر» والمؤسسات المتخصصة في الإبداع.- إقامة الدورات والورش والبرامج التي تخدم التجارب الإبداعية الشبابية.- إتاحة الفرصة أمام المبدعين الشباب لحضور الفعاليات الثقافية الشعرية افتراضيًّا أو واقعيًّا، للإفادة من التجارب الشعرية المتحققة حضورًا وإبداعًا.وكان رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري دشن أخيرًا مبادرة «شرفة الشعر» تحت مظلة أكاديمية الشعر العربي التي تقدمت بها رئيسة شرفة الشعر الدكتورة مستورة العرابي.