أعلن الكاتب والإعلامى جمال عنايت، وفاة والده الصحفى الكبير راجى عنايت، وكتب عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، «إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله.. انتقل إلى رحمة الله والدي الكاتب الصحفي الكبير راجي عنايت».راجي عنايت من مواليد 7 يناير 1929 بأسيوط كاتب وصحفي، تخرج في كلية العلوم جامعة عين شمس، ثم درس النحت في كلية الفنون الجميلة، له عدة كتب في مجال الإذاعة والتلفزيون، وله عدة سلاسل في الخيال العلمي، وكتب في الدراسات المستقبلية. له العديد من الكتب التي تتكلم عن المستقبل من وجهة نظر علمية وتكنولوجية وسياسية واجتماعية من خلال دراسته لعلم الميتافيزيقيا والباراسيكولجي.ومن أبرز مؤلفاته الأخرى: رجل يعرف كل الأسرار، أسرار حيرت العلماء، عجائب بلا تفاسير، أفيقوا يرحمكم الله. كما أصدر العديد من الروايات وخاصة للأطفال، ثم اتجه إلى كتابات المستقبل، فقام بتأليف حكايتي مع المستقبل، الابتكار والمستقبل، أزمة الفكر العربي، هذا الغد العجيب، أحلام اليوم حقائق الغد.