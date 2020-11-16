صدر أخيرا ديوان «للنارِ مِزاجٌ آخر»، للدكتورة ياسمين صلاح عبدالرحيم، ويضم الديوان 25 قصيدة متنوعة، بين تأمل الكون والإنسان وإعادة إحياء الأساطير. وشاركت الكاتبة في مهرجان «إبداع» التابع لوزارة الرياضة. كما يشمل قصائد تعبر عن الحياة البشرية وقصيدة «للنار مِزاجٌ آخر» التي منها كان عنوان الديوان وتقول فيها:«أنا عفريتة كلما نفضت بودرة العفريت عنيتطايرت لأنفي وسكنتنيبعدها تشتعل الحرائقسأجعل للنار أمزجةًوكان مزاجها زنجبيلا»كما يحتوي الديوان على إحياء لأسطورة جلجامش بشكل عصري، وتناول مغاير لقصة الطوفان، والنزول الأول لآدم وحواء على الأرض.