في المقدمة التي كتبها رضوان السيد لكتاب «حنابلة وعلمانيون» لمؤلفه الدكتور عبدالله بن محمد الرشيد الصادر أخيرا عن «جداول» في 221 صفحة من القطع الكبير، ذكر السيد أنّه قرأ هذا الكتاب مرتين، ثمّ عندما أقبل على كتابة المقدّمة أعاد قراءة معظم مقالاته مرة ثالثة، ليكتشف في كلّ مرة أو قراءة جميلاً أو جليلاً أو طريفاً، والكتاب بشكل عام عبارة عن مقالات نشرت في الصحافة على فترات متفاوتة بين عامي 2012 و2018 في مجلة المجلة وصحيفة الشرق الأوسط اللندنية وصحيفة عكاظ، يعرض فيها الكاتب الكتب والوقائع والأحداث، ويربط بينها بشكل ممتع وسلس، لكاتب وصفه السيد بأنه مثقف كبير، وصاحب حاشية علمية وأكاديمية.يعنى الكتاب في فصلين بالتراث والموروث، والثقافة والتاريخ، ويدرج الكاتب تحت كلّ فصل من هذين الفصلين العديد من الموضوعات التي تناقش التراث الإسلامي، والفكر السلفي، والجدل الفقهي، إضافة إلى أسئلة وسجالات في الثقافة العربية المعاصرة، ومن بين هذه الموضوعات ما دخل على المذهب الحنبلي من تطورات كانت مغايرة لتعليمات المؤسس الأول الإمام أحمد بن حنبل، التي نسيها تلاميذه من بعده، فحدث تطور ملفت في هؤلاء الأتباع بعد مرور قرن من الزمان، حيث ألصقت بنهجه ومذهبه مواقف لم يكن يتبناها، أو يدفع باتجاهها، ويستشهد الرشيد بأتباع البربهاري أحد رموز الحنابلة الذين أسسوا حركة شعبية لإنكار المنكرات بالقوّة، والذين وصفوا بـ«مثيري الشغب والفتنة» في كتب التراث المعتبرة في التراث الإسلامي.ومن التراث الإسلامي يستعيد الرشيد «مهنة الواعظ» فيؤكد أنّها كانت مهنة مزدراة ومحتقرة، باعتبارها باباً تنفذ منه المفاسد والأفكار الخاطئة المشوهة، ومصدراً لتكاثر القصص المكذوبة، والأحاديث الموضوعة، ومجالاً يتصدر من خلاله الجهلة وقليلو البضاعة الشرعية، ويستدرون عطف العامة ويتوسلون بكاءهم، ويبحثون بكلّ استماتة عن دموعهم، ومع أنّ الرشيد ينسب الوعظ في أصله إلى المؤسسة العلمية التقليدية باعتباره ابنها الشرعي، فقد كان حديث العلماء الأوائل في قضايا الوعظ والزهد والرقائق والأخلاق يخرج ضمن مشاريع علمية جليلة ذات أصالة في التراث، إلاّ أنّ الإكثار منه وتفشي ظاهرة الوعّاظ كانا سبباً في تقهقر الوعي الشرعي وتردي الإنتاج العلمي فهاجمه العلماء بعد أن تحوّل الأمر إلى فنّ قائم بذاته ومهنة اقتحمها الجهلة وضعاف العلم. ويضيف الرشيد أنّ التحوّل في العصر الحديث جرى بعد صعود الحركات الإسلامية وتعاظم مدّ الصحوة لذلك ازدهر نمط جديد من الخطاب الديني استخدم فيه الوعظ كأداة تبشيرية لهذا المشروع بكل طموحاته السياسية والأممية.وفي الفقه، تناقش المقالات أبرز فتاوى الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود ابن المدرسة الوهابية الحنبلية الوفي لتراث ابن تيمية، وتلميذ الشيخ محمد بن إبراهيم، كخرافة المهدي المنتظر التي رأى آل محمود أنها أصبحت باباً لإثارة الفتن وسفك الدماء وتصدّر الدّجالين والكذابين، إضافة إلى إباحته الغناء للمسافر وغير المسافر وإفتائه بجواز الرمي قبل الزوال؛ نظراً لحاجة الناس وشدة الزحام ورفع المشقة والحرج باليسر وما صاحب هذه الآراء من ردود أفعال ومواقف كان أبرزها ما آلت إليه فتواه في جواز الرمي قبل الزوال، وغضب علماء الرياض عليه، وتفاصيل المناظرة التي تمت بسبب هذه الفتوى بين علماء الرياض وآل محمود، التي روى تفاصيلها الرشيد في كتابه معتمداً على أكثر من مصدر ورواية. كما اهتم الكتاب بإبراز العديد من القضايا الفقهية التي دار حولها جدل طويل، وربما بسبب هذا الجدل أخفيت كتب ومنعت طباعتها، وألفت في الردّ عليها كتب ورسائل، ومنها رسالة ابن تيمية في قاعدة قتال الكفار، حيث أثارت هذه الرسالة جدلاً داخل الأوساط العلمية الدينية في السعودية خلال الخمسينات الميلادية، ومنعت وصودرت وحظر نشرها بدعوى أنها مزورة شاذة عن فكر شيخ الإسلام ابن تيمية قبل أن يعاد تحقيقها وطباعتها، إضافة إلى ما حدث مع كتاب الشيخ سالم الثقفي (أحكام الغناء والمعازف وأنواع الترفيه الهادف) الذي أباح فيه الغناء بكلّ أشكاله والمعازف والموسيقى بألوانها ومقاماتها ومشاربها، لكنّ هذا الكتاب لم يسمح بطباعته وبيعه وتوزيعه في السعودية، فاضطر مؤلفه إلى طباعته في القاهرة عام 1996 وظلّ ينتظر الإذن بتوزيعه داخل السعودية ولكنه لم يفلح!.لم يكتف الرشيد بنقاش هذه الموضوعات فقط، بل عمد إلى الكتابة عن أشراط الساعة وأحاديث الفتن والملاحم التي أصبحت كما يقول سوقاً رائجة للإثارة والجذب والتسويق، وقد أبرز المؤلف في كتابه هذا العديد من الآراء المعتبرة التي تؤكد ألّا أصل لها، حيث استشهد برأي الإمام أحمد والشيخ ابن عثيمين في المسيح الدجال، ومواقف الشيخ رشيد رضا من أخبار آخر الزمان وإنكاره أحاديث المهدي المنتظر وتشكيكه في نزول عيسى آخر الزمان، إضافة إلى فتح القسطنطينية وما ورد فيها من مرويات ونسبتها للعثمانيين!.ويعيد الرشيد في كتابه «حنابله وعلمانيون» العديد من الموضوعات التي يتناقلها العامة والخاصة دون فحص أو تمحيص إلى مصادرها وأصل نشأتها، فيؤصل لمقولة «علماء الحيض والنفاس» التي تمّ تداولها في النصوص التراثية، إذ يذكر أنها وردت عند الشاطبي في كتاب الاعتصام قصة في هذا السياق، لكنّ استخدامها كتعبير للانتقاص من العلماء المبتعدين عن السياسة لم يظهر إلاّ في العصر الحديث، ويرجّح الرشيد أنّ أوّل من استخدم هذا التعبير في التثوير السياسي لطائفة العلماء الدينيين هو الخميني زعيم الثورة الإيرانية، إضافة إلى وجودها في مؤلفات المنظر الإخواني الأبرز سيد قطب. ومن المفارقات التي يذكرها الرشيد هنا أنّ عبارة «علماء الحيض والنفاس» التي تعني في أصلها انتقاص رجال الدين المبتعدين عن السياسة قد ابتلعها بعض الكتاب المحسوبين على الاتجاه الليبرالي (الذين يطالبون دوماً بفصل الدين عن السياسة) وأخذوا يطلقون هذا الوصف على العلماء التقليديين لانتقاد الانغلاق الفقهي من دون وعي منهم بأصل هذه الكلمة ومنشئها الحركي!.أما الفصل الثاني من كتاب «حنابله وعلمانيون» فقد عنون له الرشيد بـ«في الثقافة والتاريخ»، ويرى فيه أنّ التحول الفكري ليس عيباً، بل هو دليل على استقلال المرء وإنقاذ حياته وعقله وحيويته، ويستشهد على ذلك بتحولات جورج طرابيشي وموقفه من ميشيل عفلق. ويرى الرشيد أنّ انخراط الإنسان في صفوف حركات أيديولوجية في مرحلة مبكرة من حياته قد يكون مهماً في تكوين وعيه ونضجه وصقل تجربته، لكن الحصيف المستقل يعرف أنها مرحلة مؤقتة من حياته تنطوي وتنفتح صفحة أخرى أكثر اتساعاً وأرحب أفقاً.وفي الخطاب يقف الرشيد على خطاب الصحوة الإسلامية في التسعينات التي قال إنها قدمت شخصيات تاريخية عربية إسلامية في قوالب ثابتة مصمتة، وأحكام مطلقة توارثتها الأجيال باعتبارها حقائق مطلقة لا تقبل النقاش، واستشهد برفاعة الطهطاوي الذي قدّمته أدبيات الصحوة باعتباره البذرة الأولى لشجرة التغريب ونموذجاً للشيخ المنتكس!.وفي السجالات الفكرية يستعيد الرشيد بعض ما دار في أوساط النخب الثقافية، مستشهداً بما دار بين صادق جلال العظم وأدونيس، وما أحدثه حضور إدوارد سعيد في عاطفة المتلقي العربي.الكتاب لا يخلو من آراء جريئة تخالف السائد، وتعاكس التيار بشكل صريح، كوقف الرشيد من الفلسفة وأنها تقدّم بصورة شمولية مثالية مصمتة؛ باعتبارها حلاً لإحدى المشكلات بالمطلق، وفي هذا -كما يقول- اختزال لهذا العلم في صورة معينة محددة مختارة ومنتقاة، وتضليل علمي، إضافة إلى ما أورده في كتابه عن الغناء والموسيقى، ودفاع الشيخ مصطفى عبدالرازق عن أم كلثوم وأنّ هذا الدفاع كان له أبرز الأثر في رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لحركة الفنّ والموسيقى في مصر!.