ازدواجية العقليات النفعيةيدور الجدل في مواقع التواصل حول شخصيات لم ترعوِ عن نقدها الحاد والجارح لدول ومؤسسات وشخصيات، ولا تلبث أن تبحث عن مورد رزق أو مساحة للكتابة أو نيل جائزة من البلاد المغضوب عليها، وعد مراقبون (العقليات النفعية) ظاهرة في العالم العربي بحكم اضطراب بعض الشخصيات الثقافية، فيما علّق أحد المراقبين بالمثل الذائع (اللي اختشوا ماتوا).هيكلة مرتقبة خلال شهرين لمؤسسات ثقافيةتوقعت مصادر إدارية إعادة هيكلة مؤسسات ثقافية محلية وتفعيل أدوارها بآليات وشخصيات غير نمطية، ولم تستبعد المصادر أن تبدأ الهيكلة مطلع العام الجديد 2021.رحلة الضياع بين الشعر والروايةعدد من الشعراء بعد أن خفتت أسماؤهم في فضاءات الشعر، اتجهوا لكتابة الرواية.الغريب أن هؤلاء الشعراء الذين كانوا يدافعون عن مقولة (الشعر ديوان العرب)، أصبحوا ينحازون إلى عالم السرد بتعصب ويؤكدون أن الرواية أهم.الأغرب من ذلك أن محاولاتهم الروائية أصبحت محل تندر كتاب السرد البارزين.