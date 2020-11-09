أكثر من 71 ألف مشارك ومشاركة بالمسابقة في نسخها الـ6 3 مسارات متنوعة تشمل: قارئ العام وصنّاع المحتوى وسفراء القراءة الـ10 المؤهلون في «أقرأ» يضيئون مسرح إثراء بالمعرفة





أسدل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، مبادرة أرامكو السعودية للمواطنة، مساء أمس الأول (السبت)، الستار على فعاليات البرنامج الوطني للقراءة «أقرأ»، في نسخته السادسة بحفل ختامي شهد تتويج أربعة فائزين بلقب «قارئ العام» لسنة 2020، وثلاثة فائزين بمسار سفراء القراءة، وفائز واحد بمسار صنّاع المحتوى، وذلك وسط حضور نخبة من المثقفين والأدباء والإعلاميين وصنّاع الفكر على مسرح «إثراء».

وجاء اختيار المؤهلين الـ10 للمرحلة النهائية في المسابقة بناءً على نتائج لجنة التحكيم التي عقدت في وقت سابق للحفل وفقًا لمعايير وآليات ترشيح متعددة ونوعية، فيما ضم الحفل الختامي للبرنامج لجنة مكوّنة من متحدثين ومحكّمين ومدعوّين من خارج مركز «إثراء»، حيث قدم المشاركون نصوصهم أمام الجمهور في عرض مدته خمس دقائق لكل مشارك، فيما أُعلن أسماء سبعة فائزين من قبل لجنة التحكيم، إضافة إلى فائز واحد عن طريق تصويت الجمهور والذي قام بالتصويت للمشارك إلكترونياً.

وفازت بجائزة «قارئ العام» للمرحلة الابتدائية العليا والمتوسطة المتسابقة خديجة آل سالم، فيما فازت بجائزة «قارئ العام» للمرحلة الثانوية المتسابقة جنان نعمه، وفاز بجائزة «قارئ العام» للمرحلة الجامعية المتسابق خالد الفيفي، وفازت بجائزة «قارئ العام» لتصويت الجمهور المتسابقة ليان الغامدي، كما فاز كل من المتسابقين (نورة القحطاني وأسماء الماضي وعمر الزهراني) في مسار سفراء القراءة، فيما المتسابقة شيماء الكثيري في مسار صنّاع المحتوى.

ويأتي هذا الحدث الثقافي ضمن مبادرات «إثراء»، والتي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة بين الشباب السعودي والعربي من خلال تقديم برامج ثقافية نوعية تُسهم في زيادة الوعي إيماناً بأهمية القراءة، بوصفها واحدة من أهم الوسائل في الإثراء المعرفي للأجيال القادمة، وذلك من أجل غرس مفاهيم الاطلاع والقراءة والإنتاج الثقافي المكتوب باللغة العربية لتحقيق هدف إلهام وتطوير مليون شاب وشابة بحلول عام 2030. سعياً نحو غرس حب المعارف والعلوم ومهارات التفكير الإبداعي والتذوق الفني والثقافي.

حيث سجّل البرنامج لهذا العام أكثر من 13.300 مشارك ومشاركة في مختلف المسارات، تأهل منهم 10 مشاركين للمرحلة النهائية، كما شهدت النسخة السادسة للبرنامج إقامة ملتقيين إثرائيين، خصص الملتقى الإثرائي الأول للمرحلة الابتدائية العليا والمتوسطة، فيما خصص الملتقى الإثرائي الثاني للمرحلة الثانوية والجامعية، فيما يركز كلا الملتقيين في جوانب القراءة والكتابة الإبداعية والمنهجية البحثية والملكة النقدية، ليقف المشاركون آخر الملتقى أمام لجنة متخصصة أكاديمية وثقافية، تختار عشرة منهم، ليتنافسوا في الحفل الختامي.

فيما شهد البرنامج على مدار الست سنوات إقبالاً كبيراً من قبل الشباب والفتيات، حيث شارك فيه أكثر من 71.014 مشاركاً ومشاركة، كما قدم أكثر من 1000 ساعة تدريبية، واستضاف أكثر من 100 كاتب ومثقف من مختلف دول العالم، حيث تم تصميم البرنامج بعناية فائقة ليقدم للمشاركين والمشاركات تجربة فريدة صانعة للتحوّل في الجوانب المعرفية والشخصية، من خلال تطوير مهارات المشاركين في النقد والتحليل وصناعة وعرض المحتوى.

عدد المشاركات في مسابقة «أقرأ» منذ 2013-2019:

2013: 8287 مشاركا

2014: 7500 مشارك

2015: 6752 مشاركا

2016: 18.000 مشارك

2017: 3875 مشاركا

2019: 13.300 مشارك