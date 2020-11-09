هل حقا نجح كتاب «لا تعطيك ما تريد» في اقتباس أو تقليد فن الكاريكاتير في التعبير عن المعنى بأقل عدد ممكن من الكلمات، إذ اختزل الصفحة في جملة وأحيانا مضمون فصل كامل في بضع كلمات.حتما كان الاقتباس أو التقليد في عدد الكلمات وليس في السخرية الطافحة في النقد أو تجسيد الهموم وحتى القضايا المزمنة خصوصا أن الكاريكاتير الأقوى تأثيرا قادر على توصيل المضمون ربما بلا كلمات.الكتاب الذي أصدره الكاتب والإعلامي خالد مقبول في 140 صفحة عن دار «تكوين»، قال عنه أحد النقاد الذين ينتمون للمدرسة الواقعية، إن فكرته تكسر احتكار الكاريكاتير لالتقاط محتوى أفكار المتلقي التي شغلت الصفحة وهي غير مكتوبة.ثمة إشكالية أخرى تتعلق بالفعل الكتابي: هل المؤلف كان يعي وهو يكتب وحتى قبل أن يشرع في الكتابة أنه يستخدم الصيغة الكاريكاتيرية بفارق أنه يرسم بالكلمات وليس بالريشة؟تصفح الكتاب للوهلة الأولى يكشف أنه قصد ذلك مع سبق الإصرار والترصد، لأنه أدرك مبكرا طبيعة وخصوصية قارئ الـ«تيك أوي»، الذي لا يملك رفاهية وقت طويل يمكن أن ينفقه في مطالعة صفحة في صحيفة أو ورقة في كتاب أو بوست متوسط على «الفيس» وحتى في إعداد طبخة يشتهيها في زمن الوجبات السريعة (فاست فود).وكشف ضمير الغائب في عنوان الكتاب «لا تعطيك ما تريد» مقدمته التي جاءت في جملة واحدة تقول «هكذا هي الدنيا».. وتتوالى الصفحات كلمات يجللها البياض من قبيل: «الإنسان كائن غريب لا يشعر بقيمة ما لديه من نعم إلا عندما يفقدها».. «لو حصلنا على كل ما نتمنى لفقدت الحياة معناها».. «كيف نحيا بلا أمل.. إنه نعمة إلهية».. ويستمر على هذا المنوال متسائلا: «هل كان مشروع خداع لأنبل عطاء».. ويذكر حينا: «ذكرياتنا هي الصدر الذي نرمي عليه رؤوسنا نبكيها سعادة وألما».. ويلجأ إلى التفسير: «أحيانا يكون البكاء تعبيرا عن عدم قدرتنا على تحمل بعض المواقف».. وقبل أن ينهي كتابه يصرخ عاليا: «كل شيء بثمن.. نجاحاتنا إخفاقاتنا أحلامنا حتى مشاعرنا.. ليس هناك شيء بالمجان».. وأخيرا يعاود التحذير: «عندما تنتصر الغيرة السوداء على بياض القلوب على الدنيا السلام».وجاء غلاف الكتاب الخلفي حاملا رسالة مقتضبة أيضا: «ما بين أيديكم ليس كتابا له موضوع محدد أو فكرة معينة.. هو طرح لجوانب وحالات متعددة في حياتنا الاستثنائية، حاولت ملامستها بعبارات موجزة أرجو أن تعبر عن ذاتها».