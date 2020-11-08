يمكن للشغوف برؤية الكتب والمخطوطات النادرة إشباع شغفه على مدى 11 يوماً في معرض الشارقة الدولي للكتاب، فما إن يعبر بوابة مركز إكسبو الرئيسية حتى يجد نفسه أمام القاعة رقم (1)، إذ يكفي التجول فيها لتطالعه كتب قديمة أُلّفت قبل مئات السنين، وخرائط ضخمة رُسمت قبل قرون، ومقتنيات لبحارة خاضوا غمار البحار ووصلوا إلى إمارتي الشارقة ودبي قديماً.

وبالوقوف أمام أكثر من 100 كتاب، ومخطوطة، وخريطة، ومذكرات شخصية، يجد الزائر نفسه في جولة عبر التاريخ، فيجلس في حضرة ابن سينا من خلال مجموعة من مؤلفاته حول الطب، ويصافح العلّامة نجم الدين محمود بن ضياء الدين الشيرازي عبر كتاب الحاوي في علم التداوي، الذي يحمل تحت عنوانه عنواناً آخر هو «المقالة الخامسة في ذكر الأدوية المركبة وكيفية تركيبها واستعماله».

وتتواصل رحلة الزائر حين يصادف خريطة، يؤكد المتحدث باسم الشركة ياسر رعد، أنها أضخم خريطة للكرة الأرضية بطول 2.5 متر، وعرض 2.5 متر، وأول خريطة تم رسمها بالألوان في العام 1490، وما إن يحاول الزائر العودة بنظره حتى يقف في حضرة مخطوطة يصل طولها إلى نحو 100 سم طولاً وعرضها نحو 60 سم كُتب عليها القرآن الكريم كاملاً، بخط صغير جداً لا يرى إلا عن قرب.

وقبل أن ينتهي الترحال بين العصور، يبحر الزائر بناظريه نحو صندوق قديم، يحتوي على مذكرات، وصندوق ملابس، وقبعات، ورتب عسكرية، لقبطان فرنسي يدعى فرانسيز ويت، إذ وردت في مذكراته اليومية التي تضمنت رسماً لخريطة الخليج العربي، زيارته لإمارتي الشارقة ودبي، خلال إبحاره حول العالم.

وعلى الرغم من أن المنصة تحتوي على تلك الكنوز النادرة، إلا أن ذلك لم يمنعها من استعراض باقة متنوعة من الكتب التي يعتبر بعضها حديثاً نسبياً، كنسخة من أوائل النسخ التي تمت طبعها عام 1997 لقصة هاري بوتر، والقصة الأصلية للملك آرثر.

ويختتم الزائر تجواله وترحاله ويغادر، ولكنه يستدير ويقف مرغماً لإلقاء نظرة أخيرة، علّه يحتفظ بهذا المشهد الآسر في ذاكرته، ليكون شاهداً على ذاكرة الفن، والإبداع، في حضرة لوحة قرآنية، أبدعتها أيادٍ ماهرة، جمعت بين فن الخط وقدسية الكلمة.