يلتقي زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، مع نخبة من الإصدارات للعام 2020، بعضها تترجَم للمرة الأولى إلى اللغة العربية.

ويبرز من بين هذه الترجمات الجديدة، كتاب «دم فاسد - أسرار وأكاذيب شركة ناشئة في وادي السيليكون» للمؤلف جون كارير، والمترجم أحمد م. أحمد، ورواية «جاجوا نانا» للكاتب النيجيري سيبريان ايكوينسي، التي ترجمها للعربية سمير عبد ربه.

ويتصدر المنشورات العالمية المترجمة إلى اللغة العربية للمرة الأولى، كتاب «قوانين الطبيعة البشرية» للمؤلف الأمريكي روبرت غرين، والذي نقلته للعربية ابتسام الخضراء، وكتاب «تنمية حب الاستطلاع الفطري من خلال التعلم القائم على المشروعات» للمؤلفة دايانا لوروجيل آكرز، الذي تمت ترجمته في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

ومن بين الإصدارات الحديثة المترجمة للغة العربية لأول مرة، كتاب «مراسلات هيرمان هيسة وتوماس مان»، من إعداد آني كارلسون وفولكر ميشيليز، وترجمة الدكتورة نجاة عيسى حسن، ويتضمن الكتاب الرسائل الأدبية والسياسية بين الكاتبين منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وتتضمن الإصدارات كتاب «بنيامين فرانكلين - السيرة الذاتية بقلمه»، والذي ترجمته للعربية الدكتورة أنوار يوسف؛ وكتاب «إشكالات الفلسفة السياسية» من تأليف ديفيد.د.رفائيل، وترجمة عمر فتحي.

ويظهر لأول مرة عربياً كتاب «من هيجل إلى نيتشه» للمؤلف كارل لوفيت وترجمة ميشيل كيلو، حيث يتناول رسائل فلسفية بين هيجل ونيتشه اللذين يمثلان ـ بحسب مقدمة الكتاب ـ النهايتين اللتين تحرك بينهما الحدث الأصلي لتاريخ الفكر الألماني في القرن التاسع عشر.

ومن ضمن الإصدارات الحديثة المترجمة كتاب «البذرة السيئة»، وهو كتاب موجه للأطفال من تأليف جوري جون وترجمة نورهان نور، ويروي قصة بذرة تعتقد أن شكلها سيئ ثم تتخذ قراراً بأن تكون بذرة سعيدة وتتعامل مع الأشياء ببساطة كل يوم على حدة.