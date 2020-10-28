تتواصل فعاليات وعروض مهرجان الجونة السينمائي في يومه الخامس الذي بدأ بحلقة نقاشية بعنوان «الإعلام الرقمي في ضوء وباء عالمي»، والتي بحثت كيف تسمح الجائحة العالمية بكل جوانبها المظلمة في ظل هذه الظروف الصعبة، للمنظمات والشركات والحكومات باستخدام المنصات الإلكترونية لتقديم المنتجات والخدمات ومواصلة العمليات، في حين يتكيف المستهلكون مع الوضع الطبيعي الجديد.

شارك في الحلقة كل من الرئيس الدولي المدير العالمي للأرباح في فايس ميديا دومينيك ديلبور، والرئيس التنفيذي لشركة منلي طارق حسني، ومطور إستراتيجيات المحتوى جاكوب ميجلاهي، ومديرة الشراكات الإستراتيجية لميديا بابلشر في فيسبوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مون باز. أدار الحلقة المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة ديجيساي أحمد عباس.

عقدت محاضرة «السرد البصري والتكيف مع الظروف المتغيرة»، إذ ناقش مدير التصوير المخرج الشهير أحمد المرسي كيف يسرد مديرو التصوير القصص بصريا وكيف يتعين عليهم التخطيط الواسع لمشاريعهم مع الحفاظ على المرونة والإبداع اللازمين لمواجهة الظروف المتغيرة. أدار المحاضرة المخرج كريم الشناوي.

أقيمت بمقر جامعة برلين التقنية حلقة نقاشية أخرى بعنوان «المساواة والإتاحة: تغيير السردية الهوليوودية» المقدمة من السفارة الأمريكية وفيلم إندبندنت، بحث فيها المشاركون، وهم مديرون تنفيذيون في السينما والتلفزيون، من بينهم وي تشين، وكارين شين، وميل جونز، وداني ميليا، وتيلان جونز، طرقا محددة وملموسة لإحداث التغيير في هوليوود وخارجها. أدارت الحلقة المخرجة الأمريكية أنجيل كريستي ويليامز.

أما أبرز أحداث اليوم الخامس هو العرض الخاص لفيلم «الصبي» لشارلي شابلن، الذي قدمه مهرجان الجونة بشكل جديد ربما يكون الأول من نوعه في مشهد المهرجانات السينمائية العربية، إذ عُرض الفيلم بمصاحبة أوركسترا حية بقيادة الموسيقار المصري أحمد الصعيدي، الذي قام بلعب موسيقى الفيلم الحية أثناء العرض.