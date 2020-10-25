أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض الجزء الثاني من فهرس المخطوطات الذي يتضمن المخطوطات المرقمة في المكتبة ما بين (301-700).

وتضمنت المخطوطات مجموعة كبيرة من الفنون والمعارف شملت أصول الدين، والفقه والتفسير والحديث والسيرة النبوية والأدب والشعر والفلسفة والفلك والمعاجم والمعارف العامة والمنطق والنحو والتاريخ والبلاغة.

ويشمل هذا الجزء (400) مجلد من مجلدات المخطوطات، ويتضمن (646) عنوانا، وجميع العناوين باللغة العربية باستثناء (19) مخطوطة باللغة التركية القديمة، وواحدة باللغة البوسنوية القديمة، وواحدة باللغة الفارسية، ويقع هذا الجزء في (656) صفحة.

وتتصدر هذا الجزء مخطوطة بعنوان: «حاشية على تهافت الفلاسفة» برقم (301) من تأليف أحمد بن سليمان ابن كمال باشا (ت 940 هـ)، ثم مخطوطة في البلاغة بعنوان: «شرح الرسالة الوضعية» من تأليف إبراهيم بن محمد بن عرب شاه (ت 945هـ)، ثم مخطوطة: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» من تأليف عبدالله بن عمر البيضاوي (ت 685هـ).

الجدير بالذكر، أن المخطوطات التي تقتنيها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تبلغ خمسة آلاف مجلد، ويحتوي الجزء الواحد على فهرسة 300-400 مجلد مخطوط أصلي، ومن هنا فقد عنيت إدارة المجموعات الخاصة بالمكتبة بضبط فهرسة المخطوطات بشكل نهائي وذلك من أجل إتاحة فهارسها متتابعة ليستفيد منها طلاب العلم والمعرفة في أنحاء العالم، ويأتي ذلك ضمن اهتمام المكتبة بحفظ التراثين العربي والإسلامي.