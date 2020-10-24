تصدر قريباً طبعة جديدة من الترجمة العربية لرواية «سخط» للكاتب الأمريكي فيليب روث ترجمة خالد الجبيلي عن دار المدى.وتدور أحداث الرواية من خلال شخصية البطل الراوي، ماركوس مسنر، وهو ابن وحيد لعائلة تعيش في نيوارك – نيوجرزى مدينة نشأة الكاتب، وهو شاب لامع وخلوق، يحظى برضا والديه، وتلميذ مجتهد وطموح، ورياضي نشط، يعمل بجدٍ خلال إجازاته المدرسية إلى جانب والده اللحّام الذي يبيع وفق طريقة الذبح اليهودية.يتزامن دخول ماركوس كلية وسط المدينة، مع دخول القوات الأمريكية كوريا الجنوبية لمؤازرتها ضدّ احتلال الكوريين الشماليين المدعوم من الاتحاد السوفيتي والصين الشيوعية.ومع مجيء الحرب، والتجنيد الإلزامي، تجتاح الأب حال بارانويا ذعر على أمن ابنه وسلامته، فماركوس لا يزال قليل الخبرة، يدخل معترك حياة محفوفة بالمخاطر والمفاجآت، وأي خطأ يرتكبه أو هفوة صغيرة، قد تجني على مستقبله وتقوده إلى ساحة حرب دموية هوجاء تودي بحياته، كما أودت الحرب العالمية الثانية من قبل، بحياة اثنين من أبناء أعمامه في ريعان الشباب. هوس الأب بهذه المخاوف يدفعه إلى تضييق الخناق على ابنه، مما يحدو بالأخير إلى الرحيل مسافة 500 ميل بعيداً من أبيه، إذ ينتقل للدراسة في كلية بلدة وينزبرغ في الأعماق الريفية لولاية أوهايو.