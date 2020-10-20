يفتتح معرض الشارقة الدولي للكتاب الشهر القادم (4 ـ 14 نوفمبر)، بإجراءات احترازية مشددة ضد انتشار فايروس «كورونا»، من ضمنها إلغاء حفلة افتتاحه، وتأجيل توزيع جوائز المبدعين لدورة العام القادم.ويقام المعرض في دورته الحالية الـ 39 بشعار «العالم يقرأ في الشارقة»، بمشاركة 1024 ناشراً من 73 دولة (578 داراً عربية، و129 داراً أجنبية)، و80 ألف عنوان، و60 كاتباً ومفكراً عربياً وأجنبياً من 29 دولة، وتقام 64 فعالية حوارية وندوة ثقافية متخصصة.وسينظم 8 جلسات حوارية بلغات عدة لأول مرة في المعرض، تجمع كتاب ومثقفين وأدباء إماراتيين وأوروبيين، وجلسات خاصة للطلاب للالتقاء بالكتاب والمفكرين والمبدعين مباشرة عبر برامج التواصل المرئي.وكان رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، أعلن في مؤتمر صحفي افتراضي عبر «زوم» أول أمس (الإثنين) موعد المعرض، وأطلق «منصة الشارقة تقرأ»، التي تستضيف الفعاليات الثقافية التي تنظمها الهيئة «عن بُعد»، وكشف أسماء الضيوف المشاركين وتفاصيل الفعاليات المصاحبة للمعرض.وأوضح أن جملة إجراءات احترازية ستتخذ لضمان سلامة زائري المعرض والمشاركين، إذ يوفر بوابات تعقيم، وماسحات حرارية على المداخل والمخارج، وتعقيم الصالات والأروقة لمدة 5 ساعات يومياً، إضافة إلى التشديد على اتخاذ مسافات تباعد جسدي وارتداء الأقنعة والتعقيم المستمر، ومراقبة الالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية، وتخصيص نظام إلكتروني ذكي لإدارة وتنظيم الزيارات للمعرض ودور النشر، ويمنح الزائرين إسواراً بألوان مختلفة تحدد فترة تواجدهم بالمعرض بناء على تسجيلهم في الموقع الإلكتروني.من جانب آخر، فإن أبرز المشاركين في المعرض: الروائي واسيني الأعرج (الجزائر)، الكاتب أحمد مراد (مصر)، الكاتب مشعل حمد (الكويت)، الروائي محسن الرملي (العراق)، المخرجة والمؤلفة لينا خوري (لبنان)، المحاضر في تطوير الذات برنس إيا والمؤلف روبرت كيوساكي (أمريكا)، الكاتبة لانغ ليف (نيوزلندا)، الكاتب إيان رانكين والمؤلف أوفيندين (بريطانيا)، الكاتبة نجوى ذبيان والمؤلف نيل باسريشا (كندا)، الكاتبة إليزابيتا دامي (إيطاليا)، الكاتب رافندر والدكتور شاشي ثارور (الهند).أما أعداد دور النشر المشاركة حسب العدد: مصر (202 داراً)، الإمارات (186 داراً)، لبنان (93 داراً)، السعودية (46 داراً)، المملكة المتحدة (39 داراً)، أمريكا (29 داراً)، إيطاليا (13 داراً)، فرنسا (12 داراً)، وكندا (8 دور نشر).على صعيد متصل، يستضيف المعرض، الدورة العاشرة لمؤتمر الناشرين (1 ـ 3 نوفمبر)، بمشاركة 317 ناشراً، و33 متحدثاً من العالم، ليقدموا 11 جلسة واقعية وافتراضية، وإقامة الدورة السابقة لمؤتمر المكتبات بالشراكة مع جمعية المكتبات الأمريكية (10 ـ 12 نوفمبر) عبر منصة «زوم»، بمشاركة 12 متحدثاً و300 متخصص ومكتبي من العالم.