هل ينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب خلال الفترة من 4 - 21 مارس 2021، بدون جمهور للفعاليات المصاحبة وبدون زائرين؟سؤال يتبادر للذهن بعد أن انطلق معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أمس الأول ( الأربعاء)، بدون جمهور، حيث تقام أنشطته افتراضياً «أون لاين» عبر الإنترنت، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، بسبب جائحة كورونا، حيث أعلن أكبر معرض من نوعه فى العالم، أن المسؤولين قرروا بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا في فرانكفورت وألمانيا، إقامة البرنامج في صالة الاحتفالات في المعرض «فقط بمشاركة المقدمين والمؤلفين»، وبدون جمهور.وهذا ما يعزز احتمالية غياب الجمهور عن فعاليات الكثير من معارض الكتاب المماثلة ومنها معرض القاهرة ومعرض الرياض.وكانت وزارة الثقافة السعودية أعلنت عن إلغاء معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي كان من المقرر أن ينطلق في الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020، بسبب مخاوف من فايروس كورونا، وأطلقت في وقت سابق شعاراً خاصاً بمعرض الرياض الدولي للكتاب يعبر عن هوية المعرض ودلالة المكان الذي يحتويه، متضمناً تحويراً لاسم مدينة الرياض ورسمه على هيئة كتب مرصوفة في مكتبة وبألوان مشتقة من ألوان الشعار الرسمي للوزارة، وتم مزج هذه العناصر في قالب واحد يعكس روح المعرض ويعبر عن محتواه.ويعتبر المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة أحد أكبر المهرجانات الثقافية. فهنالك أكثر من مليون زائر يزورون هذا المعرض سنوياً جميعهم مهتمون بشراء كم كبير من الكتب والمشاركة في الندوات التي يشارك فيها العديد من كبار المثقفين.