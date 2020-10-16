(حداثيون يتنكرون لفوز قصيدة النثر بنوبل)كشف فوز الشاعرة الأمريكية لويز غلوك، بجائزة نوبل للأدب لعام 2020، تنكُّر عدد من الحداثيين لقصيدة النثر واستكثارهم الفوز على غلوك، علماً أنها أحد ألمع الأصوات في الشعر الأمريكي في هذه الحقبة، بل ذهب أحد رموز الحداثة إلى قوله «قصائدها لم ترق لذائقتي».(عبده خال يرى استضافته عبثاً في عبثٍ)لفت الروائي البوكري عبده خال انتباه القراء بتغريدة تضمنت تحفظه على استضافته في برنامج كتاب مفتوح بسلطنة عمان، وقال أبو وشل: «ما الذي حمل الأصدقاء في سلطنة عمان على تجديد اللقاء في جزء ثانٍ؟‏هل قلت شيئاً يليق بفتح نوافذ على (عبده)؟ أم قلت أمراً حفّز الأصدقاء على اعتقالي في هفوات (قصدتها)؟ أم أني أثرت متعة للمثاقفة حول ما لم يقل بعد، عن عوالم، وأفكار أستبطنها؟ أم أن الأمر عبثٌ في عبثٍ».(مؤسسات أدبية تخرج عن النص)اضطرت بعض المؤسسات الثقافية والأدبية للخروج عن النص والاستعاضة عن تقديم فعاليات سردية وشعرية بمبادرات مجتمعية. أحد المتابعين عدَّ الخروج عن المسار المحدّد للمؤسسة علامةَ إفلاسٍ وحرصاً على الحضور ولو عبر تكريمات مكرورة.