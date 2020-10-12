صدر حديثاً طبعة جديدة من كتاب «سجون العقل العربي» للمفكر الكبير الدكتور طارق حجي، ويأتي الكتاب ضمن مشروع إعادة نشر الأعمال الكاملة للكاتب الكبير، ويقع الكتاب في 461 صفحة من القطع المتوسط، عن دار النخبة.يحتوي الكتاب على ثلاثة أبواب، جاء الفصل الأول بعنوان «سجن الكهنوت» ويشتمل على ثمانية فصول، والباب الثاني بعنوان «سجن المفاهيم الثقافية العربية السلبية الشائعة» ويشتمل على ثمانية عشر فصلاً، أما الباب الثالث والأخير بعنوان «سجن الرعب من المعاصرة والحداثة» في سبعة فصول.وصف «حجي» العقل العربي المعاصر في هذا كتاب بأنه كيان مأسور في ثلاثة سجون سميكة الجدران، هي سجن الفهم البدائي للدين؛ وسجن الموروثات والمفاهيم الثقافية التي أثمرتها تجربتنا الثقافية-التاريخية؛ ثم سجن الفزع والجزع والرعب من الحداثة والمعاصرة؛ بحجة التخوف على خصائصنا الثقافية من الضياع والاختفاء والزوال.يقول «حجي»: «لم يعذبني كتاب كما فعل هذا السفر. كتبت ونشرت فصولاً منه في كتب متفرقة: (نقد العقل العربي) و(الثقافة أولاً وأخيرًا) و(قيم التقدم) و(تأملات في العقل المصري».