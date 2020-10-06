نفذ النادي الأدبي الثقافي بنجران أكبر مبادرة شعرية بمناسبة الذكرى الـ 90 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، من خلال مبادرة «تسعون قصيدة في حب الوطن».وتم من خلال هذه المبادرة استقطاب كبار الشعراء والشاعرات في المملكة، ومنهم: جاسم الصحيح، محمد سليمان الضالع، محمد إبراهيم يعقوب، حسن الزهراني، صالح العمري، د.بندر مفرح عسيري، حمدان سالم العنزي، د.هند المطيري، عبدالله الخضير، جاسم عساكر، د.أحمد الهلالي، بلقيس فايد الشميري، د.هلال بن مزعل العنزي، ربيعه الروقي، حسن عبده صميلي، د.نايف الرشدان، بديعه كشغري.وفي زيارة لرئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بنجران سعيد بن علي آل مرضمة لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، قدم آل مرضمة النسخة الأولى من كتاب المبادرة وأشاد الأمير جلوي بمبادرة نادي نجران الثقافي الأدبي بجَمْع 90 قصيدةً وطنيةً من شعراء مناطق المملكة كافة، وإصدارها في كتاب «تسعون قصيدة في حب الوطن»، بهذه المناسبة الغالية.ومن جانب آخر ‏قام أعضاء جمعية رفقاء للأيتام بمنطقة نجران - برفقه بعض الأيتام - بزيارة لمقر النادي الأدبي الثقافي بنجران، وكان في استقبالهم رئيس النادي، وأقام النادي بهذه المناسبة حفلةً ثقافيةً ترفيهيةً للمشاركين بالتعاون مع فرقة أشكال وألوان، إضافة لأطفال مدارس نبع الطفولة وملتقى نجران الإعلامي.