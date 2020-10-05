تطلق مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مسابقة للخط العربي تقديرا منها لهذا النوع من الفن الجميل من أهمية واتصال وثيق باللغة العربية، وما يزخر به من تاريخ وجمالية في هندسته، وتفصيله وأشكاله، وإيمانا بقدرة الخط العربي على الظهور أكثر من خلال إبداع الخطاطين كقيمة جمالية للحرف العربي عبر أنواع الخطوط المتعددة.

كما تأتي المسابقة مواكبة لإطلاق وزارة الثقافة عام 2020 عاما للخط العربي، واعتزازا بهذا الفن الخالد ورغبة في تسليط الضوء على فن الخط العربي الأصيل وترسيخه لدى جميع أفراد المجتمع ورفعة للذائقة الجمالية لدى الأجيال الناشئة من خلال مشاهد تنضح بالذوق الرفيع، وتشجيعا للمواهب المبدعة والكفاءات المهتمة بالخط العربي.

وتتضمن المسابقة 3 فروع: فرع خط الثلث، وفرع خط النسخ، وفرع خط الديواني، وكتابة 3 نصوص تقدمها المسابقة للمشاركين لكتابتها في كل فرع. وقد تضمنت شروط المسابقة أن تكون الأدوات المستخدمة في إنتاج اللوحة الورق المقهر فاتح اللون بمقاس 50-70 سم أو مقاس 40-60 سم والحبر الأسود والأدوات التقليدية، وللمشارك الحرية في استخدام الورقة بشكل أفقي أو عمودي، ودون زخرفة، أو إضافة تجميلية، أو تعديل ببرامج الحاسوب، ويحق للجنة حق حجب الجوائز، ومناصفتها، واستبعاد الأعمال المشتملة على الأخطاء الإملائية، ويمنع على الخطاط وضع اسمه أو توقيعه على الورقة.

وسيكون تقييم الأعمال بناء على الالتزام بقواعد الخط المتبعة، وتوزيع العمل داخل النص، وحسن الإخراج الفني، وتكون المشاركة في المسابقة إقرارا من المشارك بنتائج اللجنة النهائية وبجميع الشروط.

وتبلغ جوائز المسابقة أكثر من 70 ألف ريال سعودي، توزع كالتالي: جائزة المركز الأول 10 آلاف، والثاني 8 آلاف، والثالث 6 آلاف ريال لكل مجال من المجالات الـ3.

وآخر موعد لاستلام صورة العمل المشارك بتاريخ 15 نوفمبر 2020، وترسل الأعمال المشاركة بصيغة ملف pdf بدقة عالية على البريد الإلكتروني متضمنا معلومات المشارك: الاسم، المدينة، رقم الجوال، رقم الهوية، على ckaple@kapl.org.sa أو تُسلّم للمكتبة حضوريا.