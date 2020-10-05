حصل الأمريكيان هارفي جيه ألتر وتشارلز إم رايس، والعالم البريطاني مايكل هوتون، على جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لهذا العام، لاكتشافهم فايروس التهاب الكبد الوبائي «سي»، وأعلن رئيس لجنة نوبل توماس بيرلمان، أسماء الفائزين في استوكهولم اليوم.

وتشمل الجائزة المرموقة ميدالية ذهبية وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من مليون و118 ألف دولار)، وهي عبارة عن وصية تركها منذ 124 عاماً مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل.

واكتسبت جائزة الطب أهمية خاصة هذا العام بسبب جائحة فايروس كورونا، الذي سلط الضوء على أهمية البحث الطبي للمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

والجائزة هي الأولى من بين ست جوائز يتم الإعلان عنها حتى الثاني عشر من أكتوبر، والجوائز الأخرى مخصصة للعمل المتميز في مجالات الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.