فاز كتاب «غرق الحضارات» للكاتب والمفكر اللبناني الكبير أمين معلوف بجائزة تيرزاني الإيطالية، وتسلم اليوم الجائزة إحياء لذكرى الصحفي الإيطالي الكبير تيزيانو ترزاني.وعد القائمون على الجائزة كتاب معلوف عملاً عظيماً يوجه به المؤرخ اللبناني أنظار العالم إلى تردي الأوضاع بالشرق الأوسط ومسؤولية المثقفين والساسة عن ذلك. ويعلّق أمين معلوف مستقبل الحضارات البشرية على مصير الحضارة الأوروبّية التي لكي تتجنّب الغرق المُحتمل لا بدّ أن تُعيد تفعيل اتّحادها وتتصدّى لليمين المتطرّف، وتعود إلى لعب دور القيادة الذي يراه مسؤوليتها وحدها باعتبارها النموذج الحضاري الأرقى، ويذهب إلى أن نجاة الحضارات الأخرى رهن نجاة حضارة أوروبّا. ويدعو معلوف إلى سلك المسارات الأوروبّية باعتبارها سبيل النجاة الوحيد، لاسيما عربيا. فيما تحفظ البعض على تخليه عن تقديم حلول دقيقة تُراعي السياقات والخصوصية العربية، واختزال فكرته في الدعوة إلى استنساخ تجارب الفردوس الأوروبي.