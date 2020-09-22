كعادتها كل عام تستعد قنوات «اقرأ» الفضائية للاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي توافق ذكراه التسعين هذا العام للمملكة.

وتسخر «اقرأ» كافة إمكاناتها وطواقمها الإدارية والفنية للاحتفال بهذا الذكرى العزيزة تماشياً مع الشعار الرسمي لهذه المناسبة «همة حتى القمة» والهشاتاق الخاص بقنوات اقرأ #اقرأ تحتفل بالوطن.

تحضيرات كثيرة تسبق هذه التغطية الكبيرة من إعداد وثائقيات وتقارير تلفزيونية وفقرات وكليبات منوعة يغلب عليها لون الوطن الأخضر، إضافة إلى استضافة رموز من الوطن ومن خارجه مباركين ومهنئين هذه المناسبة العزيزة لمكانة المملكة العربية السعودية في قلوب المسلمين والعرب والعالم أجمع.

ستكون التغطية المكثفة لعرض الوثائقيات عن حضارة المملكة العربية السعودية وإنجازاتها وماضيها وحاضرها ومستقبلها على شاشة «اقرأ»، وعلى منصة «اقرأ» العالمية (تابع)، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعية الذي يتجاوز عدد المشتركين فيها الـ 25 مليون مشترك ومتابع، وتجاوز عدد المشاهدات ووصول المحتوى المشاهد إلى نصف مليار.