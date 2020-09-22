كعادتها كل عام تستعد قنوات «اقرأ» الفضائية للاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي توافق ذكراه التسعين هذا العام للمملكة.
وتسخر «اقرأ» كافة إمكاناتها وطواقمها الإدارية والفنية للاحتفال بهذا الذكرى العزيزة تماشياً مع الشعار الرسمي لهذه المناسبة «همة حتى القمة» والهشاتاق الخاص بقنوات اقرأ #اقرأ تحتفل بالوطن.
تحضيرات كثيرة تسبق هذه التغطية الكبيرة من إعداد وثائقيات وتقارير تلفزيونية وفقرات وكليبات منوعة يغلب عليها لون الوطن الأخضر، إضافة إلى استضافة رموز من الوطن ومن خارجه مباركين ومهنئين هذه المناسبة العزيزة لمكانة المملكة العربية السعودية في قلوب المسلمين والعرب والعالم أجمع.
ستكون التغطية المكثفة لعرض الوثائقيات عن حضارة المملكة العربية السعودية وإنجازاتها وماضيها وحاضرها ومستقبلها على شاشة «اقرأ»، وعلى منصة «اقرأ» العالمية (تابع)، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعية الذي يتجاوز عدد المشتركين فيها الـ 25 مليون مشترك ومتابع، وتجاوز عدد المشاهدات ووصول المحتوى المشاهد إلى نصف مليار.