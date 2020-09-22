ينظّم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مساء اليوم (الثلاثاء)، لقاء حوارات المملكة الثاني تحت عنوان: «تسعون عاماً من التلاحم الوطني»، بمشاركة نخبة من العلماء والمثقفين منهم عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن حميد، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، والأمين العام لمركز الحوار الدكتور عبدالله الفوزان، والدكتور محمد العبداللطيف والدكتورة فاطمة بنت حسين القحطاني، ورئيس تحرير "عكاظ" الزميل جميل الذيابي وينوب عنه الزميل علي الرباعي، والرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي.