كشفت هند بنت تركي السديري أنه تم التبرع بمكتبة والدها رئيس تحرير صحيفة الرياض السابق الراحل تركي السديري، إلى مكتبة الملك سلمان وجامعة الملك سعود ليستفيد منها الباحثون والدارسون، داعية الله أن يجعلها في موازين أعماله.

وفي تعليق على تغريدتها، استرجع أخوها مازن السديري ذكرياته مع مكتبة والده وكتبه، التي وصفها بأنها كانت جزءا من العائلة.

وقال في حسابه بـ«تويتر»: «في الطفولة أفتح الكتب وأقلب بين الصور، والمرحوم يستغرب من أفسد ترتيب المكتبة!».

يذكر أن تركي بن عبدالله السديري (1944- 2017) أحد أشهر الصحفيين السعوديين والخليجيين، شغل منصب رئيس تحرير لصحيفة الرياض نحو 4 عقود، وعرف من خلال زاويته اليومية «لقاء»، وتولى عددا من المسؤوليات من بينها الرئيس السابق لهيئة الصحفيين السعوديين، ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية.