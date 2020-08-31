تنفرد «نتفلكس» الرائدة عالمياً في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، بعرض مسلسل «المنصة»، أول مسلسل دراما وتشويق إماراتي، في عرض أول، مطلع سبتمبر القادم.

وتدور أحداث قصة العمل في إطار من الدراما الاجتماعية التشويقية، في عدة بلدان من الشرق الأوسط، وتجسد صراعات حرب المعلومات والميديا المؤثرة في حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومثير لم يقدم سابقاً في الدراما العربية، ومن المخطط أن يتم عرض عدة أجزاء ومواسم جديدة للمسلسل بعد الموسم الأول منه، حسب تقارير على منصة نتفلكس وتلفزيون أبو ظبي.

ويجمع المسلسل توليفة من نجوم الوطن العربي والخليج وأمريكا، مرتكزة على مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، معتصم النهار، سامر إسماعيل، والنجوم سلوم حداد، أحمد الجسمي، سمر سامي، خالد القيش، لين غرة، ياسر النيادي، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبي، يارى قاسم، شادي الصفدي، جيني أسبر، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد وناظم الزرلي، ولأول مرة المذيعة الإماراتية ومقدمة البرامج مهيرة عبدالعزيز التي تخوض مغامرة التمثيل لأول مرة.

وتم تصوير كافة مشاهد المسلسل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والمسلسل من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج الألماني رودريغو كيشنر.

وأوضح منتج العمل منصور الظاهري، أن «المنصة» عمل إماراتي ضخم ذو رؤية عالمية، تتناول حرب المعلومات، التي تؤثر على حياة البشر، مؤكدا أن أبطالا كثيرين سيشاركون في العمل الذي سينتج على مدار عدة أجزاء.

وأضاف: «انتهينا من إنجاز المراحل الأخيرة من المنصة، وهو مسلسل درامي تشويقي تم تصوير كل مشاهده في أبوظبي، وفق ظروف إنتاجية عالية المستوى».