اختتمت فعاليات اللقاء التحضيري الإقليمي الخامس لمنتدى القيم الدينية لمجموعة الـ20 بأمريكا الشمالية، الذي عقده اليوم (الثلاثاء)، افتراضيا، الشركاء المنظمون لمنتدى القيم الدينية مركز الحوار العالمي (KAICIID)، ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف لحضارات (UNAOC)، وجمعية القيم الدينية لمجموعة الـ20، واللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، في إطار المشاورات التي تجريها الجهات المنظمة مع القيادات والمؤسسات الدينية والخبراء والجهات الفاعلة في مجالات القيم الدينية والإنسانية في منطقة أمريكا الشمالية؛ لتقديم منظور القيم الدينية والإنسانية لمساندة صانعي السياسات في معالجة التحديات المشتركة التي يواجهها العالم اليوم، ومنها جهود القيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات في تعزيز دور المجتمعات المحلية والإقليمية لمكافحة جائحة «كورونا»، والمساهمة في وضع توصيات السياسات العامة التي من شأنها أن تساعد في صياغة التوصيات المشتركة في اللقاء الختامي الذي سيعقد في الرياض منتصف أكتوبر القادم، تمهيداً لرفعها لقادة مجموعة الـ20 في الرياض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتداول المشاركون خلال اللقاء، القضايا والموضوعات التي يمكن للقيم الدينية لمجموعة الـ20 المساهمة في تقديمها وربط ذلك بأهداف التنمية المستدامة والاستفادة من نتائج اللقاءات التحضيرية الـ4 السابقة: (المنطقة العربية، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا)، والتحديات السياقية الفريدة التي تواجه شعوب كل منطقة على حدة، وصُممت محاورها خصيصًا لتلبية أولويات البلد المضيف (المملكة العربية السعودية) وغطت قضايا النساء والشباب، من خلال تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي يتمكن فيها الجميع، وخاصة النساء والشباب من العيش والعمل وتحقيق الازدهار، بجانب تغير المناخ، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد الطبيعية، إضافة إلى التقنية من خلال تشكيل آفاق جديدة وتبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني، واقتراح قائمة بالتوصيات التي ستُرفع إلى اللقاء العالمي الختامي المزمع عقده في الرياض.

وفي افتتاح اللقاء، ألقى الأمين العام لمركز الحوار العالمي فيصل بن معمر، الشريك الرئيسي لمنتدى القيم الدينية لمجموعة الـ20 المزمع عقده في المملكة العربية السعودية، كلمة شدّد فيها على مشاركات المركز السابقة في فعاليات هذا المنتدى، وتقديمه دعمه المتواصل للمنتديات السابقة المنعقدة اعتبارا من عام 2017 في ألمانيا واليابان والأرجنتين، فضلًا عن وضع خطط أخرى لدعم منتدى 2021 في إيطاليا، مشيرا إلى حرص المركز على تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات العالمية العامة من خلال الاستفادة من تجارب ومبادرات المجتمعات المتنوعة وقدرتها على مواجهة التحديات لترسيخ العيش المشترك وتوعية مجتمعاتهم والمساهمة الإيجابية في تطبيق البرامج الرسمية والأهلية لحماية المجتمعات من الأوبئة والكوارث والكراهية، ما يعكس المهام المنوطة بالمركز، مؤكدًا على دوره الريادي الذي تم تأسيسه من قبل المملكة العربية السعودية بمشاركة جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا والفاتيكان، وبما توفره الدول المؤسسة من دعم سياسي ومعنوي للمركز، وتكوينه الهيكلي والتنظيمي برعاية مجلس إدارة يضم ممثلين بارزين من خمسة أديان رئيسة في العالم (الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية)، وتفرُّده بهذه التركيبة التنظيمية من بين 35 منظمة حوار بين أتباع الأديان والثقافات في العالم، وتقديمه تجربة متميزة للمنظمات الدولية في تحفيز الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات في بناء السلام وتعزيز العيش المشترك في ظل المواطنة المشتركة، ونبذ التحريض على العنف ومكافحة خطاب الكراهية حول العالم، فضلاً عن تجسير الفجوة بين الدين والسياسة من خلال هيكل المنظمة المتنوع وأعمالها الواسعة.