دشن مدير هيئة الصحفيين في الأحساء، المشرف العام على البرامج عادل الذكر الله، وبمشاركة رئيس قسم الاتصال والإعلام في جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز الحليبي، عبر الاتصال المرئي «عن بعد» مساء أمس (الأربعاء)، «بيت شباب الأحساء الإعلامي»، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب، وتقرر انطلاق أول أنشطة وبرامج «البيت»، بحلقة نقاش بعنوان: «التحقق من صحة الأخبار والبيانات الصحفية»، يقدمها الصحفي وائل نيل، مساء الثلاثاء 19 أغسطس الجاري عبر الاتصال المرئي «الافتراضي».



ورحب مدير هيئة الصحفيين في الأحساء خلال كلمته في التدشين «الافتراضي»، بأعضاء البيت، الذي وصفهم بالشركاء الحقيقيين، موضحاً أن أسرة هيئة الصحفيين في الأحساء، أرادت أن تحمل على عاتقها، ومن بين أهدافها ومستهدفاتها دوماً شباب وفتيات هذا الوطن المعطاء، في إطلاق منتج يتواءم مع قدرات الهيئة على خدمة الشباب والفتيات، وجاءت فكرة «البيت»، الذي هو بيت السواعد الفتية، مخاطباً أعضاء البيت بقوله: «نتأمل منكم أيها الطامحون والمتطلعون إلى مستقبل واعد إلى حمل الرسالة الإعلامية باقتدار، وهي رسالة إعلامية وطنية تحمل معها كل ما يسهم في نماء واستمرار تطور هذا البلد العظيم، وأن هذا البيت هو لخريجي وطلاب الإعلام الشغوفين في الإعلام تحت سن 25 عاماً، وبعد ممارستكم للإعلام، ترحب هيئة الصحفيين السعوديين فيكم، ومنحكم العضوية فيها».

وقال: «البيت شهد منذ فتح باب التسجيل إقبالاً كبيراً من الجنسين، ونسعى إلى تمكينهم في هذا المجتمع الكبير، حتى يواصلوا مسيرة هذه البلاد العظيمة، وأنهم قادرون على أن يعملوا الفرق في الساحة الإعلامية»، مضيفا: «إنني أباهي وأفخر بكم جميعاً لأنكم عند الوعد، وعلى قدر كبير من المسؤولية التي يحملكم فيها وطننا العظيم».

من جهته، قال رئيس قسم الاتصال والإعلام في جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز بن سعود الحليبي، خلال كلمته في التدشين: "مساء جميل رغم كل تداعيات الجائحة التي واجهتها بفضل الله تعالى قيادتنا الرشيدة بحكمة واقتدار، وفرحة غامرة، واشتياق كبير يدفعنا لمزيد من العطاء في مضمار تحقيق تطلعات ولي العهد الأمين في شباب الوطن، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحاً أن "بيت شباب الأحساء الإعلامي"، مشيد على أركان قيمنا الدينية والاجتماعية، الوارف بالوطنية الصادقة، والولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، والعزم الأكيد على صناعة مستقبل إعلامي ينبض بالمهنية والتأثير الإيجابي".

وتناوب كل من الطالبة فاطمة المسبح، والطالب يعقوب الحمد، في قسم الاتصال والإعلام في الجامعة، على إلقاء كلمة المجلس التأسيسي، قالا فيها: «من منطلق مسؤولية المجتمع وحرص هيئة الصحفيين على الاحتياج الإعلامي وإكمال ما صنعته الأجيال السابقة، بادرت من حيث الأهمية والحاجة بصناعة الإعلاميين والإعلام بشكل أوسع وسد الفجوات والثغرات المتنوعة من الثقافة والإبداع والترفيه بمهنية وتنظيم أكثر، ولتدفق المحتوى وصناعة القوة الناعمة والذكية بما يصب في مصلحة وطننا والتحول الوطني لرؤية 2030 نموذج عصري، ويسعدنا الإعلان عن احتضان أكبر عدد من الهواة والطلاب والطالبات، لتدشين افتتاح بيت الإعلاميين للتدريب وإثراء المحتوى المحلي والإقليمي».