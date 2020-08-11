يرعى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز مساء الأحد المقبل ملتقى أدبي الباحة المسرحي الافتراضي الأول، ويتضمن الملتقى عدداً من الورش التدريبية والتجارب الإخراجية والمسرحيات الافتراضية وعروض الأطفال وتكريم رموز المسرح السعودي، واختار المنظمون الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون الأدائية والمسرح سلطان البازعي ضيف شرف للملتقى، ويشهد تكريم 17 شخصية أسهمت في خدمة أبوالفنون منها: أحمد السباعي وإبراهيم القاضي والدكتور راشد الشمراني ومريم الغامدي والدكتور بكر الشدي وسعد خضر سعدون وإبراهيم جبر والدكتور ملحة عبدالله وفهد ردة ومحمد الزهراني ومحمد ربيع والدكتور سامي الجمعان وأحمد الأحمري والدكتور طلال بدوي وعلي إبراهيم ومحمد المنصور وعلي السعيد.

ويقدم الملتقى 3 عروض مسرحية: «تجربة مسرح الكهوف عرض موندراما» من إعداد نادي الباحة الأدبي الثقافي وسيعرض يوم الأحد 26 ذي الحجة عند الساعة السابعة مساءً، و«عرض مسرح الطفل من دولة المغرب» عند الساعة السابعة مساءً و«المسرحية الافتراضية 1441».



يذكر أن الجلسات العلمية ستتناول 11 محوراً يتحدث فيها عدد من المختصين.