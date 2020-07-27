يصدر قريباً كتاب «الوجه.. عاداتها وتقاليدها منذ 824 هـ» للتربوي عمر بن علي الفقيه، ويُعد المُصنف الذي يقع ضمن 244 صفحة، تجسيداً واقعياً لحياة أهالي الوجه منذ عام 824 هـ وحتى عصرنا هذا، كما يستمد الكتاب أهميته من التجربة الثرية لمؤلفه على صعيد الحياة الاجتماعية والثقافية والدينية.



وسوف يخرج القارئ للمؤَلف بمعلومات وافرة عن الوجه من حيث الموقع ومراحل الانتقال من البلدة القديمة إلى الهضبة الشمالية والهندسة الفريدة في البناء، كما يتناول الكتاب كيفية بناء الصهاريج المصدر الأول للمياه في الحقبة الماضية، وتحدث عن أقدم العائلات التي سكنت الوجه مع ذكر أشهر العاملين في التجارة وحكى عن العملة السعودية على مر العصور، وكان للتعليم والمعلمين حيز كبير من الإصدار.



كما روى المؤلف ذكريات مجالس البلدة عند الحديث عن الحياة الاجتماعية، ومنها تسمية المولود والختان وملابس الرجال والنساء وعادات الزواج واستقبال شهر رمضان، والتحضير للحج وطرق العلاج بالقرآن والأعشاب، والإدارات الحكومية، والمحجر الصحي، والآثار التاريخية وأهمها القلاع والفنار وسوق المناخة، كما أفرد المؤلف جزءاً من الكتاب لزيارات الأمراء للمحافظة.