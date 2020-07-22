نظم المركز السعودي لاستطلاعات الرأي مساء أمس (الثلاثاء) ندوة عبر الاتصال المرئي عن «الرأي العام ودوره في مكافحة جائحة فايروس كورونا»، بمشاركة كل من المشرف على التحليل الإحصائي والمستشار في المركز السعودي لاستطلاعات الرأي الدكتور محمد الشهراني، والمتخصص في العلوم السياسية وعضو اللجنة العلمية في المركز الدكتور مثّال المطيري، والأكاديمي والمستشار الإعلامي وعضو اللجنة العلمية في المركز الدكتور محمد العنزي، والمتخصصة في العلوم والدارسات الاجتماعية وأيضا هي عضو في اللجنة العلمية في المركز الدكتورة طرفة الزيد، وتناول المختصون خلال 45 دقيقة تعريفات وخصائص حول استطلاعات الرأي ودورها في مكافحة جائحة فايروس كورونا.

وأشار الدكتور محمد الشهراني إلى أن الرأي العام يعرف على أنه الاتجاهات ووجهات النظر التي يعبر عنها بواسطة المجتمع حول قضايا معينة، مؤكداً أنه لايمكن أن يبنى قرار على استطلاع رأي ما لم تنطبق عليه الشروط العلمية في بناء الاستطلاع.

وأوضح الدكتور محمد العنزي أن من أساسيات تفاعل أفراد المجتمع مع استطلاعات الرأي هو إدراكهم أن هذا الاستطلاع هو أداة لمعرفة أفكار المجتمع وآرائه حول القضايا المطروحة، وبالتالي فإن استجابته وتحمله للوقت لفهم الأسئلة، وتقديم الإجابة الدقيقة عليها هو الضمان لوصول رأيه والتأثير في النتيجة العامة. فيما أشارت الدكتورة طرفة الزيد إلى أن مراكز الاستطلاعات أسهمت بشكل كبير في تقصي اتجاهات الناس بشكل دقيق تجاه كل قضاياهم، سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، مشيرة إلى أن التعبير عن الرأي العام لم يعد حكراً على نخبة من المثقفين أو الكتاب، كون مراكز الاستطلاعات تعطي تمثيلا حقيقيا لرأي المجتمع بطريقة دقيقة ليست مفترضة أو متوقعة على حسب وصفها. فيما أوضح الدكتور مثال المطيري أن كفاءة الحكومات هي المنطلق الرئيسي في التعامل مع أزمة جائحة فايروس كورونا، وحول قياس رأي الفرد يرى المطيري أن هناك عوامل تشكل هذا الرأي والعوامل، إما تكون عوامل طارئة أو أنها تتسم بالثبات النسبي.

يذكر أن الندوة تأتي ضمن جهود المركز السعودي في خدمة المجتمع، خصوصاً في هذه الفترة عبر جمع وجهات النظر المتكاملة حول الفايروس.