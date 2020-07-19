برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ندوة:«المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية تاريخ حافل وآفاق مستقبلية مشرقة» يوم الثلاثاء القادم، في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعقد عن بعد عبر موقع المكتبة الإلكتروني وعبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعية.



ويتحدث بالندوة كل من فيصل بن عبدالرحمن بن معمر المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وحامد بن محمد فايز نائب وزير الثقافة، وتشن وي تشينغ سفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية، والدكتور صالح بن عبدالرحمن المانع عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود سابقاً، ويدير الندوة الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي عضو مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.



وأوضح نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد أن هذه الندوة تعقد بمناسبة مرور 30 عاماً على انطلاق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وما شهدته هذه العلاقة من تفاعل كبير على كافة المستويات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية، بشكل أكد على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.