اطلقت قنوات اقرأ الفضائية بلغاتها الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية خدمة جديدة وقربت المسافة بينها وبين مشاهديها حول العالم وذلك بأرسال محتوى مميز من برامجها عبر تطبيق واتساب .
وتعنى الخدمة بإرسال مقاطع فيديو مميزة من برامج قنوات اقرأ الفضائية بلغات متعددة وصور ونصائح توعوية متنوعة تتماشى مع المواسم والظروف الحياتية .
الجدير بالذكر ان الخدمة متاحة مجاناً في مختلف دول العالم ولجميع من يرغب بالاشتراك بالخدمة عبر تطبيق الواتساب وقد خصصت اقرأ أرقام في المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وفرنسا تستقبل الاشتراكات من مختلف دول العالم مع تحديد اللغة التي يرغبون بها .
وتعنى الخدمة بإرسال مقاطع فيديو مميزة من برامج قنوات اقرأ الفضائية بلغات متعددة وصور ونصائح توعوية متنوعة تتماشى مع المواسم والظروف الحياتية .
الجدير بالذكر ان الخدمة متاحة مجاناً في مختلف دول العالم ولجميع من يرغب بالاشتراك بالخدمة عبر تطبيق الواتساب وقد خصصت اقرأ أرقام في المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وفرنسا تستقبل الاشتراكات من مختلف دول العالم مع تحديد اللغة التي يرغبون بها .