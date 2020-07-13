اطلقت قنوات اقرأ الفضائية بلغاتها الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية خدمة جديدة وقربت المسافة بينها وبين مشاهديها حول العالم وذلك بأرسال محتوى مميز من برامجها عبر تطبيق واتساب .وتعنى الخدمة بإرسال مقاطع فيديو مميزة من برامج قنوات اقرأ الفضائية بلغات متعددة وصور ونصائح توعوية متنوعة تتماشى مع المواسم والظروف الحياتية .الجدير بالذكر ان الخدمة متاحة مجاناً في مختلف دول العالم ولجميع من يرغب بالاشتراك بالخدمة عبر تطبيق الواتساب وقد خصصت اقرأ أرقام في المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وفرنسا تستقبل الاشتراكات من مختلف دول العالم مع تحديد اللغة التي يرغبون بها .