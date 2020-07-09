أحيا 3 شعراء ومنشد مساء أمس (الأربعاء) «ثاني» الأمسيات الشعرية ضمن فعاليات صيف محافظة أحد رفيدة 41، والتي أقيمت بمركز الفرعين التابع للمحافظة، بتنظيم وإعداد لجنة التنمية السياحية الفرعية وبالتعاون مع بلدية المحافظة، والجهات الأمنية.

وقد حضر الأمسية رئيس مركز الفرعين نايف بن هشبل، ورئيس بلدية المحافظة محمد الوادعي وعدد من الجمهور، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس «كورونا». وشارك في الأمسية التي أدارها المهندس مزهر آل مزهر، كل من الشعراء حسين آل يشمر، وعلي بن عدال، وعبدالواحد بن عريج، إذ قدموا خلالها مجموعة من القصائد الوطنية والاجتماعية والغزلية المتنوعة، فيما شهدت كذلك «شيلات» للمنشد سعيد بن درعان.