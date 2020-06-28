قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نظير ما تحظى به جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي من رعاية واهتمام.

جاء ذلك لدى إعلان الأمير خالد الفيصل أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية والبالغ قيمتها مليون ريال موزّعة على أربعة أفرع.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، راجياً له المزيد من التوفيق والنجاح للنهوض بالحركة الثقافية في المملكة إلى المستوى اللائق بها.

وأعلن أمير منطقة مكة المكرمة أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية وهمّ: الفائز في فرع التجربة الشعرية وقيمتها نصف مليون ريال الشاعر عبداللطيف بن يوسف المبارك من المملكة العربية السعودية، الفائز في فرع الشعر المسرحي عن مسرحيته «البيدق الأخير» وقيمتها 200 ألف ريال، والشاعر سيد محمد عبدالرزاق من جمهورية مصر العربية، الفائز في فرع القصيدة المغناة عن أغنية «دمشق» وقيمتها 200 ألف ريال، والشاعرة هيفاء بنت عبدالرحمن الجبري من المملكة العربية السعودية، الفائزة عن أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي بقيمة 100 ألف ريال، وبرنامج أمير الشعراء من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهنأ الفيصل الفائزين سائلاً الله لهم التوفيق والمزيد من النجاحات، كما قدّم شكره للقائمين على الجائزة.

يذكر أن أمانة الجائزة استقبلت خلال الدورة الثانية أكثر من 90 متقدماً من مختلف الدول، منهم 57 في حقل الشعر العربي، و23 في الشعر المسرحي، و10 في فرع القصيدة المغناة.