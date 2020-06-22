استعرض كتاب «درب زبيدة» للدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد الصادر من مكتبة الملك عبدالعزيز العامة باللغة الإنجليزية حديثاً، طريق «درب زبيدة» أحد أشهر طرق الحج في الجزيرة العربية، والعالم الإسلامي، الذي يربط بين الكوفة بالعراق ومكة المكرمة.

ويصف الكتاب الطريق بكل ما يضمه من آثار المدن والمحطات والمنشآت المائية وعلامات إرشادية لقوافل الحجيج والمسافرين من تجار وعابري سبيل، وغيرهم، ومرافق أخرى عديدة، وآثار تشكل ثراء حضاريا وتاريخيا، حيث عكف المؤلف الدكتور سعد الراشد، المتخصص في الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية، على إجراء دراسات وبحوث مركزة - وعلى مدى سنوات عديدة- عن تاريخ وحضارة وآثار درب زبيدة: طريق الحج من الكوفة إلى مكة المكرمة، رصدها في الكتاب.

ويشتمل الكتاب في طبعته الإنجليزية الحديثة، على مقدمة وستة فصول، تضمنت: طرق الحج في مرحلة ما قبل الإسلام، وطرق الحج في صدر الإسلام، وفي العصر العباسي المبكر، والأحداث التي جرت على الطريق في العصور الإسلامية المتأخرة، حتى نهاية استخدام الطريق.

وقد حرص المؤلف على تضمين الكتاب ملحقا تفصيلياً يشتمل على تعريف بمحطات ومنازل الطريق وفروعه، ومرافقه مثل: البرك، والعيون، وأطلال المنازل والمحطات، حيث بقي الدرب شاهدا على حضارة إسلامية زاهية مجيدة.

وقد اشتمل الكتاب على عدد كبير من الصور التي توضح أبرز تفاصيل الطريق، وما عثر على امتداده من آثار وكتابات ونقوش وعملات إسلامية، والأدوات الفخارية والخزفية والمعدنية، وآثار متفرقة. هذا عدا رصد المصادر التاريخية والجغرافية والأدبية التي وردت فيها معلومات وإشارات عن تاريخ الطريق.

ووصف الكتاب طرق الحج في العصور الإسلامية المبكرة، وتاريخ درب زبيدة في عصر الدولة العباسية، وأدوار الخلفاء والأمراء والوزراء والأعيان في عمارة الطريق عبر القرون، كما احتوى أيضا على فصل خاص عن السيدة زبيدة بنت جعفر زوجة الخليفة هارون الرشيد، ودورها في عمارة الطريق، تجسيداً لإسهام المرأة في المشاريع الخيرية في الحضارة الإسلامي.

ويشير المؤلف إلى أسماء أبرز طرق الحج الرئيسية، وهي سبعة طرق: طريق حج الكوفة - مكة، طريق حج البصرة - مكة، طريق الحج الشامي، طريق الحج المصري، طريق صنعاء - مكة الساحلي، طريق صنعاء - مكة الداخلي، طريق عُمان - مكة. كما يتناول: إصلاحات الطرق في العهد الأموي، ثم طريق الكوفة- مكة قبل الخلافة العباسية.

ويأتي إصدار الكتاب باللغة الإنجليزية، وبإخراج مميز، إيماناً برسالة المكتبة للتعريف بالحضارة الإسلامية الزاهرة التي قامت على أرض المملكة العربية السعودية، وتقديمها لشريحة واسعة من الباحثين والمهتمين بالتراث العربي والإسلامي حول العالم، وهو استكمال لجهود ومبادرات سابقة قامت بها المكتبة ومنها معرض «الحج رحلة إلى قلب العالم الإسلامي»، الذي أقيم في المتحف البريطاني «(26 يناير-15 أبريل 2012م) ومعرض» الحج إلى مكة المكرمة " الذي أقيم بمعهد العالم العربي بباريس(22 أبريل-10 أغسطس2014م).