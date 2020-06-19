عبّر المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن معمر عن شكره وتقديره لوزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المكتبات الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان لإعلانه مبادرة تطوير المكتبات العامة وتحويلها لمنصات ثقافية بمفهوم اجتماعي شامل وحديث.

وأكد ابن معمر أن المبادرة تشير لانطلاقة كبرى في مجال تطوير الثقافة وأدواتها ومنها المكتبات العامة التي تعتبر عمود الثقافة ومصادرها، وهي امتداد لمشاريع التطوير والتحديث الرائده التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ومن بينها المجال الثقافي والمعرفي الذي حظي بحضور مميز في رؤية المملكة ٢٠٣٠ للاستثمار المستدام في الإنسان وثقافته.

وأشار إلى أن لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة حضورها المعرفي والثقافي عبر فروعها في المملكة وجمهورية الصين الشعبية والمملكة المغربية، بما يحقق آليات التفاعل الثقافي والحضاري بين الثقافات، وعقد حوار شامل وفعال تكون الثقافة ركيزته التي تحتوي داخلها عناصر من الفنون والآداب والعلوم والتراث المادي والفكري.

وأعرب ابن معمر عن أمله بأن تسهم المكتبة في تعزيز المبادرة والوصول بها إلى تطلعات وزير الثقافة بشأن تطوير المكتبات.

وكان الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان أعلن مبادرة تطوير المكتبات العامة التي ستتولى إدارتها هيئة المكتبات، وستعمل من خلالها على تحويل المكتبات العامة إلى منصات ثقافية بمفهوم اجتماعي شامل، تلتقي فيه أنماط الإبداع الثقافي كافة، ويجد فيه الأفراد من مختلف شرائح المجتمع ما يمنحهم المعرفة والمشاركة والتفاعل في تجربة ثقافية متكاملة.