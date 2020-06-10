أكد وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، في تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية لعام 2019، أن الثقافة السعودية تعيش أزهى أوقاتها، لما تحظى به من اهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.وأضاف أن هذا الاهتمام عزز من فاعلية المؤسسات الثقافية ومكن المبدعين وخلق البيئات الداعمة ليأتي متوجاً لمسيرتنا الثقافية الطويلة والعريقة، ولما تعيشه بلادنا الغالية من نهضة تنموية وتطوير وإصلاحات على كافة الأصعدة، لذا كانت الثقافة بجميع قطاعاتها جزءاً من ذلك الزخم، ما يجعل حالة الثقافة السعودية ما بعد إطلاق رؤية 2030 ليست كقبله، كونها عززت من الثقافة بوصفها «من مقومات جودة الحياة». وذكر الوزير أن وزارة الثقافة مرت خلال العام الماضي (2019) بالكثير من الإنجازات، التي شاركها فيها المثقفون والمبدعون في كافة القطاعات الثقافية الـ16، الذين اعتبرتهم الوزارة منذ اليوم الأول من عمر الوزارة «شركاء إستراتيجيين لنا»، وأضحى للقطاعات الثقافية 11 هيئة جديدة لتختصر الزمن وتتولى إدارة القطاعات الثقافية بمرونة واستقلالية، إضافة إلى ذهاب الوزارة لتنفيذ العديد من المبادرات الثقافية، وما زال أمام الوزارة الكثير لتحقيقه، فالآمال كبيرة وكذلك الطموحات.وتضمن تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2019 ملامح وإحصاءات في 44 صفحة، وورد في المقدمة، أن التقرير يعد المبادرة الأولى من نوعها وأنه النسخة الأولى من تقارير دورية لتدوين المنجز الثقافي السعودي ليكون مرجعاً نوعياً وكمياً تقاس وتفهم به الحالة الثقافية في المملكة واتجاهات تطورها، بهدف توثيق ما تم إنجازه من قرارات ومبادرات إضافة إلى رصد للإنجازات والاتجاهات الإبداعية والفنية والأنماط الجديدة وحالة الإنتاج الثقافي ومعدلات المشاركة المجتمعية وغيرها من الجوانب، وشمل التقرير القطاعات كافة إضافة إلى إحصاءات تم إنجازها في كل قطاع.من جهة أخرى، تفاعل عدد من المثقفين السعوديين والخليجيين مع التقرير، وكتب رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم: «بدون تقرير حالة الثقافة يظل أصحابها يلفون حول أنفسهم، والتقرير يمكنهم بأن ينظروا للثقافة بصورة شاملة، ليسدوا الفراغات ويتجاوزوا ما هو قليل الأثر إلى عميق الأثر، مبادرة مهمة من وزارة الثقافة السعودية». ووصف المشرف العام على موقع «الرأي السعودي» الإلكتروني هاني المقبل، التقرير بالخطوة الذكية وقال: «خطوة ذكية جدا، ومبادرة نوعية تستحق الشكر والتقدير.. فهم وتمحيص الواقع.. طريق المستقبل». وقال الكاتب والباحث الإماراتي سلطان العميمي: «نتمنى أن يصدر مثل هذا الكتاب في دولة الإمارات عن طريق وزارة الثقافة».