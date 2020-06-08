وصفت مكتبة المؤسس تجربتها مع الآثار السلبية التي أحدثتها جائحة كورونا وتوقف الأنشطة المنبرية، نظراً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمعالجة هذه الجائحة، بالناجحة.

وأكدت المكتبة أنها قامت بجهد وافر للحفاظ على استمرارية النشاط المعرفي المكثف والتفاعل مع القراء عبر الشبكة الإلكترونية، واستثمار الفضاء التقني لإيصال الرسالة الثقافية المميزة.

وعقدت المكتبة عدداً من الندوات الإلكترونية خلال الأسابيع الماضية للتواصل مع الجمهور عبر الفضاء التقني من خلال بعض الممارسات الإيجابية والمفيدة التي تنعكس إيجاباً على الفرد والأسرة في ظل جائحة كورونا.

وتهدف هذه الندوات إلى تفعيل الحوار بين أفراد الأسرة وإكمال مشاريع قد تتعلق بالقراءة أو العمل البحثي خلال أوقات الحجر المنزلي.