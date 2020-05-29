تنظّم جمعية «إعلاميون» ونادي أبها الأدبي ندوة بعنوان «واقع التطوع ومفاهيمه.. نشامى عسير إنموذجاً)، والتي ستقام مساء غدٍ (السبت) من الساعة 8:30 وحتى 10:00 مساءً.

وسيفتتح الندوة وكيل إمارة منطقة عسير المكلّف محمد بن ناصر بن لبدة، ويشارك فيها عضو مجلس منطقة عسير الدكتور عبد الرحمن آل مفرح، ومنسق مبادرة «نشامى عسير» الدكتور ناصر آل قميشان، ورئيس مجلس إدارة جمعية «إعلاميون» سعود الغربي، ورئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد آل مريع.

ويدير الندوة عضو جمعية «إعلاميون» هناء الركابي، ويمكن متابعتها عبر قناة نادي أبها الأدبي، والقاعة الافتراضية في تطبيق «زووم».

وتتضمن محاور الندوة إستراتيجية مبادرة «نشامى عسير» ومجالات المساندة المرتقبة: التقصي الوقائي والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، وتطوير العمل المؤسسي وتفعيله إعلامياً، وثقافة التطوع وتأثير المبادرات المجتمعية.

وأشار منسق الندوة عضو جمعية «إعلاميون» الدكتور صالح الحمادي، إلى أن مبادرة «نشامى عسير» التي ستنطلق بـ 16 لغة لتوعية الجاليات في المنطقة بسبل الوقاية من فايروس «كورونا»، لافتاً إلى أن «إعلاميون» تحرص على مواكبة مناشط وفعاليات جميع المناطق والقطاعات، وسيكون لها نشاطات واسعة في صيف عسير والبرامج الثقافية والسياحية في المنطقة.