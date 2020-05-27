جادت قريحة الشاعرة «الجادل» بأبيات شعرية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتزامن مع احتفالات العيد، حملت في طياتها امتداحا لمسيرة العزم وفخرا بمستقبل مشرق يعانق السماء.

وقالت «الجادل» في أبياتها التي لحنها «سهم» وأداها راشد الفارس:

للعزم سيرة نبتديها بلا عدد

هذا محمد عزنا ووجه السعد

لا من وقف كنّه طويق بوقفته

ومعانق حدود الفضا لا من قعد

يا مجددنا ويا السيف الصقيل

حتى ظلك يا فخرنا ما يميل

من يقال اسمك ويوصل للسما

صار اسمك مزن وبروق ورعد

ما تذرّ الريح خطوة من خطاك

في رمال إعمارها.. حلمٍ خذاك

فـ الشدايد والرخى انت لها

يا بطلنا ويا مجدد كل عهد

في ذرى بشتك أمانك وأمننا

من تضم البشت كنّك تضمنا

ما كبرت الا انت من صغرك كبير

لفتك أمجاد ما لفك مهد