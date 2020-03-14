أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الإغلاق المؤقت بدءاً من اليوم (السبت)، لكل من قصر الوطن ومتحف اللوفر أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وعالم فيراري أبوظبي، ومنارة السعديات، وقصر الحصن، والمجمّع الثقافي، ومتحف قصر العين، وواحة العين، وقلعة الجاهلي، وقصر المويجعي.

وجاء قرار الدائرة بإغلاق عدد من المراكز الثقافية في الإمارة مؤقتاً، حتى 31 مارس الجاري، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار كإجراء احترازي للحد من التجمعات الكبيرة وحماية الصحة العامة ضد انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أوضحت الدائرة أنها ستحدث وجهات الزوار بصورة منتظمة، مهيبة بالجمهور التحقق والاتصال بكل وجهة مباشرة للحصول على أحدث المعلومات، لافتة إلى أن المراكز الثقافية الأخرى ستواصل عملها، بما فيها بيت العود، وبيركلي أبوظبي، ومركز القطارة للفنون، والتي تقدم دروساً متنوعة في الفن، مع اتباع التعليمات الصارمة للصحة والسلامة.