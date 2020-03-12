أعلنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عبر الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها العاشرة.

وأوضحت أنه سيتم استقبال الترشيحات حتى 31 ديسمبر 2020 في المجالات التالية: جائزة الترجمة لجهود المؤسسات والهيئات، جائزة الترجمة لجهود الأفراد، جائزة الترجمة في العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، جائزة الترجمة في العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، جائزة الترجمة في العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، جائزة الترجمة في العلوم الطبيعية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور سعيد السعيد، أن الجائزة تعمل عبر مجالاتها الستة على إفساح المجال للتقارب بين عناصر الفكر العلمي من خلال هذه النافذة المهمة، نافذة الترجمة التي تنظر إلى الإبداع الإنساني بوصفه كلاً واحداً بما يخدم البشرية ويتيح المجال لتلاقح الأفكار وقراءة المنجز الحضاري في مختلف عناصره.

ودعا السعيد المتقدمين إلى طباعة استمارة الترشيح من خلال زيارة موقع الجائزة عبر الرابط التالي:

Translationaward.kaple.org.sa.