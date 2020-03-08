اعتمد أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود برنامج ملتقى الباحة للخط العربي، الذي يحتوي على دورات تدريبية، وورش عمل، ومعرض مصاحب، ومسابقة للخط العربي على مستوى التعليم العام وجامعة الباحة (بنين وبنات)، بحضور عدد من المختصين والمهتمين في هذا المجال من داخل وخارج المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة، مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة علي بن خميس البيضاني، يرافقه أعضاء الجمعية، إذ ثمن الأمير حسام بن سعود ما تقوم به الجمعية من برامج وأنشطة ورعاية للمبدعين والمبدعات من شبان وفتيات الوطن، متطلعا للمزيد من استثمار المواهب، وإتاحة الفرصة أمامهم في المجالات الثقافية والفنية كافة.

من جهته أعرب مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة، عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه المتواصل وحرصه على تقديم ملتقى الباحة للخط العربي بصورة نموذجية ومشرفة، واعداً بتحقيق تطلعات الأمير، وبذل كافة الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030.