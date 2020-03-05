تحت عنوان: «التجربة: تفاعلات الثقافة والسياسة والإعلام»،يصدر قريباً عن دار جداول، مذكرات وزير الثقافة والإعلام السابق السفير الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة.وتتناول المذكرات مسيرة خوجة في العمل العام بدءاً من جامعة الملك عبدالعزيز أستاذاً في الكيمياء وصولاً إلى وزارة الثقافة والإعلام، مروراً بعمله الدبلوماسي في سفارات تركيا وروسيا والمغرب ولبنان. وسلطت المذكرات الضواء على العمل الإنساني الذي أنجزته المملكة في تلك الدول ومواقفها السياسية. وعرج خوجة في مذكراته التي جاءت في 277 صفحة، على الشخصيات التي عمل معها مستحضراً الكثير من القصص النادرة والمشوقة، فضلاً عن حياته الخاصة وحياة أسرته ودراسته في الكثير من الدول.ولم تخلُ مذكرات خوجة من المواقف العصيبة، وتحديداً في محطتي بيروت وأنقرة اللتين شهدتا استهداف السفراء والدبلوماسيين، بل إن خوجة تعرض لمحاولات اغتيال متعددة، وكشف أن الأجهزة الأمنية اللبنانية أبلغته بأن 3 سيدات يحملن أحزمة ناسفة كلَّفهن متطرفون في منطقة نهر البارد بتنفيذ عملية لاغتياله داخل السفارة، ثم وردت معلومة عن فقد أثرهن، وأن عليه توخّي الحذر.وأضاف: كنت قبلت دعوة أسرتي للعشاء مساء ذلك اليوم، ولم أرد أن أثير القلق بخبر التهديد، وبعد تردد قررت أن أذهب بالأسرة إلى مطعم يمكن توفير حراسة جيدة فيه، وتوكلت على الله، وحصنتهم بالأذكار، وخرجنا. وما كدنا نجلس إلى الطاولة حتى جاء النادل ليستأذنني في رغبة 3 سيدات بالسلام علي، وقبل أن آذن له كنّ في طريقهنّ إليّ. وكان معي محمد شويل سكرتيري للعلاقات العامة.لنا أن نتصور «الفجعة» وما اعتراني من خوف على أسرتي التي زججت بها في أتون هذه المغامرة القاتلة، وما مر بعقلي وذاكرتي من حكايات مرعبة، لكن المحمدين، شويل ومحمد ابني، عادا ليطمئناني. فالسيدات اللواتي أتين لم يكن يرتدين ما يمكن أن يخفي حزاماً ناسفاً، وكنّ فعلاً مجرد فتيات لطيفات أردن السلام علينا. أما الانزعاج الذي حدث فسببه أن مظهرهن لم يرضِ زوجتي بالطبع. وهان الأمر، فقد كان انزعاج زوجتي الحبيبة أهون من الاحتمال الذي تخوفت منه.3 محاولات اغتيال سلمني الله تعالى من شرها؛ في واحدة منها اكتشفت الأجهزة الأمنية سيارة مفخخة بالقرب من منزلي، وعرفت بمحاولة أخرى حين اتصل بي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وكان رئيساً للاستخبارات، قائلاً: «هناك طائرة تنتظرك في المطار، غادر فوراً.. لدينا معلومات مؤكدة عن مؤامرة لاغتيالك». كانت تلك المحاولات نهاية علاقتي المباشرة بحسن نصرالله.من جهة أخرى، لم تغب ممارسات الإخوان العدوانية وعنجهية قطر عن مذكرات خوجة، الذي نقل عن رئيس عربي -لم يذكر اسمه- سر العدوان القطري على مصر: «قال لي الأمير حمد بن خليفة بأنه سيهدم مصر فوق رأس الرئيس حسني مبارك». وأوضح خوجة أن الرئيس العربي روى هذه القصة باستياء وتخوف بسبب محبته لمصر وحرصه على العرب، وقد أثبتت الأيام أن مخاوفه في محلها، فقد ثبت دعم قطر لجماعة «الإخوان» ومن لف لفها قبل ثورة 25 يناير وبعدها من أجل الانقضاض على الدولة المصرية.وعن قطر أيضاً، قال الدكتور خوجة: «مساهمة قطر بعد حرب تموز في إعمار لبنان أقل بكثير من مساهمة المملكة، لكن الدعاية القطرية - الإيرانية خطفت الأضواء للأسف. وكان واجبي كسفير يقتضي إعادة توجيه البوصلة الإعلامية، فاستجبت لاقتراح صديقي الوزير غازي العريضي بأن أزور الجنوب متفقداً الناس ومسار المساعدات، وقد رحب الرئيس نبيه بري بهذه الزيارة التي حققت أصداء طيبة سلطت الأضواء على دور المملكة الكبير والإيجابي».وعن علاقة الدكتور عبدالعزيز خوجة بالملك سلمان بن عبدالعزيز، قال: «لم أعمل مع الملك سلمان كملك إلا سفيرا، حين عدت بأمر منه إلى المغرب. وقبل ذلك حين كنت وزيرا للإعلام كان هو وزيرا للدفاع ثم وليا للعهد، لكن، في مراحل عملي في الدولة، سواء في وزارة الإعلام أو في وزارة الخارجية، كنت على تواصل دائم بالأمير (الملك) سلمان، وكانت كل تجاربي معه ودية وإيجابية، وأظنني كنت محل محبته واحترامه وثقته ولله الحمد، والحقيقة إن هذا الرجل خلاصة تجربة لا تتكرر، فقد تربى على يد الملك عبدالعزيز، وكان عونا لكل ملوك المملكة من بعد الملك المؤسس، كما كان الملك سلمان دائماً ملجأ الأسرة، وملجأ مؤسسة الحكم، لحل القضايا المعقدة.يمتاز الملك سلمان بأنه إداري حازم ومحنك، يؤمن بأن أقصر الطرق بين نقطتين هو الخط المستقيم، والإنجاز هو أهم معاييره الإدارية. لذلك لا يحب السياسات المراوغة، ولا الشخصيات المراوغة أو الضعيفة. وأهم صفة في سلمان بن عبدالعزيز إنساناً وأميراً ووزيراً وملكاً، أنه إذا قال لك إن هذا الأمر سيحدث، فتأكد أن حدوثه مسألة وقت حتما وقطعا، وإذا قال لك إن هذا الأمر لن يحدث فتأكد أنه لن يحدث أبدا. وهنا أؤكد أنه كان يحيطني دائماً بالرعاية والنصح والتوجيه في كل مراحل مسيرتي المهنية.أوضح الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه يمكن تلخيص قصة المملكة مع بشار الأسد على النحو التالي:منذ وفاة حافظ الأسد، كان للمملكة تحفظاتها على بشار، لكنها تغاضت عن هذه التحفظات من أجل الحفاظ على سورية. قدمت كل الدعم لبشار من أجل تثبيت حكمه، وعندما نال ما أراده اتجه إلى إيران.كان الملك عبدالله يمقت الكذب، وفي آخر زيارة لبشار للمملكة، قال له -أمام الأمراء سلطان ونايف وسلمان وبندر بن سلطان: «أنا أعرف عمك قبل والدك، ثم عرفت والدك، الفرق بينك وبين والدك، أن حافظ صادق، لكن أنت كذاب كذاب كذاب». فمنذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري إلى اندلاع الثورة السورية كذب بشار في كل وعوده للمملكة بالابتعاد عن إيران وبعدم المس باستقرار لبنان.وقال خوجة: عند اندلاع الثورة السورية، تعهد بشار للمملكة بالاستجابة لمطالب الناس والابتعاد عن إيران، وتعهد بعدم سفك الدماء، ومحاسبة كل من اعتدى على المدنيين العّزل، لكنه كذب مجدداً، فقاطعته المملكة، وحين بدأ في قصف المدن وقتل الناس، وسلم بشار قراره كليّاً لإيران اتخذ الملك عبدالله قراره النهائي بأن بشار لا يستحق فرصاً جديدة.أوضح الدكتور عبدالعزيز خوجة أنه كان يركب في سيارة مظللة بالكامل، للقاء حسن نصرالله، إذ تذهب السيارة إلى كاراج تحت بناية في الضاحية الجنوبية، وهناك يغير السيارة، ثم يتجه إلى كاراج بناية ثانية، ويغير السيارة مجدداً، ويتجه إلى البناية موقع الموعد، وينزل في كاراجها تحت الأرض ثم يستقل المصعد إلى الدور الذي سيلتقي فيه نصرالله.وأضاف: كنا نعتقد، وكذلك حلفاؤنا اللبنانيون، أن «حزب الله» ليس إيرانيا تماماً، بل له بعد لبناني وعربي يجعلنا نقف معاً وجميعاً على أرضية مشتركة أيّاً تكن مساحتها، لكن بعد اغتيال الرئيس الحريري وبعد حرب تموز وأحداث أيار بالذات اكتشفنا أن «حزب الله» ليس حليفاً لإيران في لبنان، بل هو إيران نفسها، وربما كان أسوأ ما في إيران.وأشار خوجة إلى أنه حين قام صدام حسين بغزو الكويت، انتشرت دعاية في تركيا مصدرها «الإخوان» وحلفاء العراق، بأن المملكة أدخلت القوات الأمريكية إلى الحرم، ذهبت حينها إلى نجم الدين أربكان، وكان زعيماً إسلامياً له شعبية جارفة، وخصوصاً في قونية، وقلت له إن الدعاية مغرضة وكاذبة وغير صحيحة، فألقى أربكان مشكوراً خطبة عصماء وسط آلاف الجماهير تؤيد المملكة وتفند الأكاذيب، وكان أثرها طيباً جدّاً في تركيا عموماً.تحدّث خوجة عن علاقته بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلاً: عملت مع الأمير محمد بن سلمان حين كان وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في عهد الملك عبدالله، ثم عملت معه وليّاً لولي العهد ثم وليّاً للعهد.الأمير محمد رجل عملي جدّاً، لديه ملكات القيادة، وأخذ الكثير من صفات والده العظيم، ويحسب له أنه وهب نفسه وكل جهده وكل وقته للدولة وللعمل العام، لقد تشرّفت بالسفر مع سموه غير مرة، وأذكر في غير رحلة، لاحظت أن الوفد المرافق للملك سلمان، عندما كان وليّاً للعهد، كان يتنزه أو يستريح في أوقات الفراغ والراحة، في حين يواصل الأمير محمد عمل الدولة بلا كلل أو ملل.وخلص خوجة للقول: «أنصح كل من يعتقد بأن العمل العام تشريف لا تكليف، بأن لا يعمل مع محمد بن سلمان. وأنصح كل من لا يعمل 25 ساعة كل 24 ساعة بأن لا يعمل مع محمد بن سلمان».أوضح خوجه أنه عندما عاد من رحلته الدراسية في برمنغهام بعد أن أنهى الماجستير في تخصص الكيمياء بتفوق 1970، تم تعيينه أستاذاً في كلية التربية بمكة المكرمة، وكان عميد الكلية وقتها الدكتور حسن خفاجي، وبعد عام عُين خوجة عميداً للكلية.وأضاف: «كنت ألتقي الشيخ محمد متولي الشعراوي، الأستاذ في كلية الشريعة، حينها، والشيخ محمد الغزالي، والشيخ محمد علي الصابوني. وكان يجمعنا مجلس السيد أمين عطاس، بعد مغرب كل يوم. وفي ذلك الوقت، كان الكثيرون من رموز جماعة الإخوان المسلمين يعملون أساتذة في كليَتي التربية والشريعة، وقد لاحظ الدكتور عبدالوهاب أبوسليمان عميد كلية الشريعة وأنا، أن هؤلاء يبثون فكراً لا يتناسب مع منهج المملكة المعتدل، فرفعنا هذا الأمر إلى مدير الجامعة الدكتور أحمد علي وإلى أمينها الدكتور محمد حبشي، مطالبين بإلغاء عقودهم، وحين جاءت الموافقة، وصلت القضية إلى مرجعية عليا في الدولة، فأصدرت قرارها بإعادتهم لأسباب سياسية، وقد تعرضنا بعد ذلك لحملة تنكيل كبيرة من «الإخوان»، تجاوزت حد تشويه السمعة، لكن، ولله الحمد، تجاوزنا هذه المحنة جميعاً؛ لأن اتهاماتهم كلها كانت ملفّقة».كشف الدكتور عبدالعزيز خوجة قصة اتصال الملك فهد به عندما كان - يرحمه الله- وليا للعهد وقال: «كانت السنوات الثماني التي عملت فيها وكيلا للشؤون الإعلامية في وزارة الإعلام، فترة ثرية جدا، أغنت تجربتي، وتعلمت من الوزير الدكتور محمد عبده يماني الكثير وكنت أدير الإعلام بإشراف الوزير وبصلاحيات مطلقة».واستطرد خوجة قائلا: خلال تلك الفترة، هاتفني الأمير فهد -آنذاك- وأبلغني قراره بإعفاء رئيس تحرير «عكاظ» رضا لاري: «لا أريد قراءة اسمه في الصحيفة غدا»، هاتفت وزيري الدكتور محمد عبده يماني وأبلغته بتوجيه ولي العهد، وكنت محرجا من إبلاغ رضا لاري، فإذا بالوزير يثبت المهمة علي: «الأمير هاتفك ولم يهاتفني، لذا عليك تنفيذ المهمة»، اتصلت بلاري وقلت: «يا رضا حرام عليك، هكذا تستقيل ونحن بأمس الحاجة إليك»، رد لاري منفعلا: «أنا لم أستقل»، فأكدت له:«استقالتك أمامي، وأنا حزين جدا لأننا قبلناها، ولانريد اسمك في الصحيفة غًدا». طبعا، روى رضا هذه القصة لكل الصحفيين والكتاب والأصدقاء، وأصبحت تُروى كمضرب مثل إلى يومنا هذا.قال خوجة إنه الابن السادس لوالده محيي الدين خوجة، إذ ولد فجر يوم الإثنين، أول جمادى الآخرة 1361هـ الموافق 16يونيو 1942م. وأضاف:كان أبي وأخي الأكبر زياد بأحد المقاهي في أطراف حي المسفلة، وعادا بعد الفجر ليجداني قد جئت إلى الدنيا وقد ولّدتني داية مشهورة جاوية (أي من إندونيسيا) معروفة في مكة. توجه الجميع إلى أبي بالسؤال: ماذا ستسميه؟ فأجاب بلا تردد: سميته عبدالعزيز تيمناً بالملك عبدالعزيز. نشأت في الحي المكاوي المعروف، جرول، قريباً من بيت جدي لأمي عثمان قزاز، وكنا في أشهر الصيف نتوجه نحو الطائف. وقال خوجة إنه ابن أسرة متوسطة الدخل كريمة المكانة في مكة المكرمة، مضيفاً: كان جدي عبدالله فارس محمد يوسف الحسيني، قد سافر إلى إسطنبول (الأستانة) في نهاية القرن التاسع عشر، حيث اكتسب لقب «خوجه»، وهو لقب يطلق على المعلم وعالم الدين. أرسله أبوه محمد يوسف ليتعلم هناك، وانقطعت به الأسباب فعمل عند ترزي تركي فتعلم الخياطة منه، خلال الدراسة، كما عمل مراسلاً لجريدة تركية، باسم قاري فارس محمد يوسف. وعندما عاد إلى مكة في أوائل القرن العشرين، كانت الظروف الاقتصادية صعبة جداً، والمسؤوليات ثقيلة، فأبناؤه صغار ويتعلمون في المدرسة الصولتية، وقد عمل في مجال الخياطة، المهنة التي اشتهرت بها العائلة، وعلمها لأبي وإخوته محمد وكمال وفتحي، فأتقنوها وعُرفوا بها.وحول علاقة حسن نصرالله بالقيادات اللبنانية قال خوجة: لقاءاتي المطولة مع نصرالله أتاحت لي معرفة بعض آرائه في الشخصيات اللبنانية، فعلاقته مع رفيق الحريري ظاهرها الصداقة والود، وباطنها الحذر والتوجس، قال لي بالحرف: «رفيق الحريري وقع على وثيقة إعدامه حين أمر بنزع سلاح المقاومة سنة 1993، ومن حسن الحظ أن قائد الجيش وقتها إميل لحود لم يتجاوب معه». علاقته الحقيقية بوليد جنبلاط يمكن اختصارها بهذه الجملة: «بيضة القبان التي لا يمكن الوثوق بها، لذلك يجب أن يظل مخنوقا على الدوام». وعلاقته بالرئيس نبيه بري أيضا يمكن اختصارها في كلامه: «لا يمكن أن أستغني عن نبيه بري، لكنني -أيضا- لايمكن أن أنسى أنه خلال الحرب الأهلية أرسل لي شاحنة معبأة بجثث رجالي».وتطرق الدكتور عبدالعزيز خوجة في مذكراته إلى الأمير سعود الفيصل كثيرا، إذ وصفه بالشخصية الفريدة، مستحضرا الكثير من مواقفه، وكاشفا عن اهتمامه بالثقافة والشعر، إذ بين أنه يحفظ الشعر وأجزاء طويلة من أدبيات شكسبير.وكان خوجة أول سفير عينته المملكة في الاتحاد السوفييتي، وما إن وصل إلى موسكو حتى انهار الاتحاد، فعاد إلى الرياض بأوراق اعتماده الموجهة إلى ميخائيل غورباتشوف، ليستبدلها بأوراق اعتماد أخرى لرئيس روسيا بوريس يلتسين، وقال «دخلت على الأمير سعود الفيصل حاملا ملفاتي، ففوجئت به يصيح بي: أنت عملت إيه؟. فارتبكت ولم أحر جوابا، فضحك قائلاً: فككت الاتحاد السوفياتي وجيت؟. وهدأ من روعي بلطفه المعهود».وفي موضع آخر أضاف خوجة: «كان الأمير سعود يفرح إذا قرأ لي قصيدة جديدة، وحين غنى لي محمد عبده قصيدة (لقاء الساعتين) وكنت وزيرا للإعلام، دعاني الأمير إلى منزله، وشغل الأغنية بنفسه وطرب لها، وكان الأمير تركي الفيصل حاضرا وشاهدا وسعيدا».وعن اهتمام الأمير سعود الفيصل بالثقافة، قال خوجة: «ذات مرة، طلب مني أن يلتقي المفكر المغربي محمد عابد الجابري، فرتبت ذلك وحضرت لقاءهما، وقد فوجئت بأن الأمير اطلع بدقة على مشروع الجابري الضخم (نقد العقل العربي) واطلع كذلك على رد جورج طرابيشي عليه، واستمر النقاش بينهما لساعات، وحين انتهى اللقاء قال لي الجابري: الأمير سعود الفيصل مثقف فريد من نوعه. وقد صدق الجابري، فسعود الفيصل يفاجئك دائما، حين يقتبس في نقاشاته باستشهادات لا تخطر على بالك، وأذكر أنه فاجأني بأنه يحفظ مقاطع طويلة من أدبيات شكسبير، وكان من يرى سعود الفيصل يعمل يظن أن لا وقت لديه لأي شيء آخر، لكنه يذهلك بأن قراءاته لا تتوقف ولا حدود لغزارتها وتنوعها».