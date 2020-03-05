أعلنت وزارة الثقافة عن تأجيل موعد انعقاد الدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب لأسباب وقائية تتعلق بفايروس كورونا، وذلك استجابة للتوصية الصادرة عن اللجنة المشكلة بالأمر السامي برئاسة وزير الصحة وكإجراء احترازي حرصاً على سلامة زوار المعرض والعاملين فيه من كافة الجنسيات.الجدير بالذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب كان من المقرر أن يقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 11 إبريل المقبل.