أصدر الأكاديمي البحريني الدكتور عبدالله أحمد المدني، أستاذ العلاقات الدولية المهتم بالتاريخ الاجتماعي لدول الخليج العربية، أخيراً، كتاباً من 470 صفحة من القطع الكبير تحت عنوان: «الخبر.. الله يا وطر مضى»، وثَّق فيه بالكلمة والصورة الفوتوغرافية تاريخ مدينة الخبر التي نشأ وترعرع فيها، متناولاً بالتفصيل العديد من مظاهر الحياة وصورها منذ ثلاثينات القرن العشرين والعقود الأربعة التالية، متحدثاً عن بعض رجالات وأعيان المدينة وأدوارهم الخدمية والتنموية.وألحق المدني كتابه بثلاثة ملاحق مصورة، خصص الأول منها لتجار وأعيان ووجهاء الخبر ووجوهها المألوفة، والثاني لشبابها الذين غدوا اليوم رجالاً يعملون في مختلف المجالات وشتى الميادين، والثالث للتجار والموظفين البحرينيين الذين سكنوا وعاشوا في هذه المدينة المعروفة ببهائها وحسن تنظيمها وتألقها الاجتماعي.وكتب المؤلف على الغلاف الخلفي لكتابه نصاً يعبر عن مدى حبه وتعلقه بالخبر، فقال: «الخبر، تعني لي الكثير، ومهما قلت فلن أوفيها حقها، لأنها قطعة من روحي وجزء من حياتي، كونها المدينة التي أبصرت النور على ساحلها بالقرب من (فريج الدواسر)، والأرض التي شهدت أجمل سنوات طفولتي وصباي ومراهقتي».وأضاف: «من آيات فتوني بالخبر أني جمعت أرشيفاً مصوراً ضخماً عن مراحل نموها وتطورها منذ أن كانت مجرد بلدة صغيرة محدودة المساحة، يعيش على أرضها أناس قدموا للاسترزاق من مختلف مناطق المملكة ومن دول الجوار الخليجي وسواحل فارس العربية وبلاد الشام وحضرموت وعدن، فعاشوا في بيئة نموذجية جميلة تعززها قيم التسامح والوفاق دون عنصرية أو كراهية أو نعرات قبلية، وتزيدها جمالاً بصمات شركة أرامكو الحداثية في التطوير والتخطيط والانفتاح الاجتماعي».