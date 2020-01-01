تحتضن مدينة حائل أحدث متحف يعد بمثابة كتاب مفتوح يروي عصور ما قبل الإسلام وفترة ما قبل التاريخ، إلى جانب تفاصيل الحضارة العريقة للجزيرة العربية، ويسرد تاريخ عروس نجد، وتراث «الحائليين» القدامى، وهو ما جعله واحدا من أهم المشاريع الثقافية الطموحة على مستوى المنطقة التي يُنتظر أن تجتذب زوار موسم حائل الأول الذي انطلق أخيراً ويستمر حتى 8 من فبراير 2020، وسط العديد من الفعاليات التراثية والثقافية والترفيهية والرياضية المتنوعة.



وتبلغ مساحة «متحف حائل» الإقليمي الذي أنشأته أخيراً الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نحو 20 ألف متر مربع، وقد صمم تصميماً فريداً مستوحى من عمارة حائل، ويضم 9 قاعات للعروض الزائرة، وبيئة المنطقة، وعصور ما قبل الإسلام وفترة ما قبل التاريخ، والفترة الإسلامية، والتراث، وعرض توحيد المملكة، وقاعة عيش السعودية، إلى جانب قاعات مخصصة للأطفال.

وكشف مدير المركز الإعلامي لموسم حائل صالح العنزي أن المتحف يضم قاعة التاريخ الطبيعي والجيولوجي لمنطقة حائل، التي تعرض عينات من صخور المنطقة مع التركيز على مواقع التعدين والمناجم والتراث البيئي والنباتي والحيواني بمنطقة حائل، لافتاً إلى أن قاعة عصور ما قبل الإسلام تبدأ من العصور الحجرية حتى العصر الجاهلي، حيث تم عرض مجموعة من الأدوات الحجرية والقطع الفخارية ولوحات من النقوش والكتابات الصخرية، إضافة إلى صور تحكي عن كل فترة من فترات ما قبل الإسلام.

وأضاف العنزي: «تعرض قاعة حائل عبر التاريخ الإسلامي مراحل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وعهد الخلفاء الراشدين والفترات المتتالية، إضافة إلى عرض لوحات تتضمن نصوصاً وصوراً ومخططات تعود إلى هذه الفترة».

كما تعرض قاعة تراث حائل الصناعات التقليدية لبعض الملابس والحلي وأواني الطهي وأدوات الزراعة وغيرها من التراث المحلي.

أما قاعة حائل في العهد السعودي فتحكي مسيرة انضمام حائل إلى الحكم السعودي، ومشاركة أبناء المنطقة في توحيد أجزاء المملكة، والأمراء الذين تعاقبوا على إمارة منطقة حائل، بينما تروي قاعة التعليم بدايات التعليم النظامي وأوائل المدارس في المنطقة، إضافة إلى مجموعة من الكتب والأفلام والرسائل القديمة.