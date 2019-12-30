تستمر وزارة الثقافة السعودية منذ أن أطلقت رؤيتها في مارس 2019، في تحقيق حزمة مبادراتها الثقافية الـ27، لتعلن اليوم (الإثنين) تفعيل البند الرابع من الحزمة «الابتعاث الثقافي» لرفد قطاعاتها الـ16.وفي وقت حددت رؤية وتوجهات وزارة الثقافة أهدافا رئيسية 3 تمثل نهجها في مهمتها لتطوير القطاع الثقافي في السعودية، يأخذ برنامج الابتعاث الثقافي على عاتقه مهمة تعزيز الثقافة والفنون في التعليم العام والعالي، ورفد القطاع الثقافي بالقدرات والكفاءات، ليأتي إعلان وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان عن أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة في تأكيد على دعم القيادة اللامحدود لتطوير القدرات في القطاع الثقافي.البرنامج بدأ مستشعراً أهمية التعليم، كركيزة أساسية في مشروع وزارة الثقافة، ومتيقناً من أن التركيز على إعداد جيل جديد متسلح بالعلم، كحجر زاوية لعملية تطوير القطاع الثقافي السعودي، وتلبية الطلب على التخصصات الثقافية والفنية.وحدد برنامج الابتعاث الثقافي مراحل «البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه»، في تخصصات الموسيقى، المسرح، صناعة الأفلام، الآداب والفنون البصرية، فنون الطهي، التصميم، المتاحف، ويستهدف، الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية، والمتقدمين بطلبات مسبقة لدراسة الثقافة والفنون الحاصلين على قبول من الجامعات المعتمدة، والطلاب والطالبات الراغبين بتقديم طلبات جديدة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي.وحددت الوزارة 19 يناير 2020، موعدا لاستقبال طلبات الالتحاق في البرنامج عبر منصة شاملة لاستقبال طلبات الانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي، مشيرة إلى إعلانها خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل شاملة للبرنامج وآليات التقدم والتسجيل والشروط واللوائح الخاصة بالبرنامج.المجالات التي يستهدفها برنامج الابتعاث الثقافي• الموسيقى• المسرح• صناعة الأفلام• الآداب والفنون البصرية• فنون الطهي• التصميم• المتاحف