أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في «أبوظبي» عن قائمة الفعاليات والعروض الترفيهية المتنوعة التي تنظمها بالتعاون مع شركائها ضمن احتفالات العاصمة باستقبال العام الميلادي الجديد، والتي سيحييها نخبة من ألمع النجوم العرب والعالميين، من بينهم برونو مارس والفنان المصري تامر حسني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

يتضمن جدول الفعاليات المعلن عنه مهرجان ريزولوشن، الذي سيمتد على مدار يومين متتاليين، واحتفالات رأس السنة على جزيرة المارية، الوجهة الرئيسية للأعمال والفعاليات المتنوعة في أبوظبي، بالإضافة إلى عرض للألعاب النارية يستمر لمدة 10 دقائق يستقبل الدقائق الأولى من عام 2020 بشكل لا ينسى على طول كورنيش أبوظبي.

يحيي النجم برونو مارس الحائز على جائزة الغرامي 11 مرة، وأهم الجوائز العالمية للموسيقى، حفلاً موسيقياً بميدان دو بجزيرة ياس كجزء من مهرجان ريزولوشن الذي تنظمه شركة فلاش للترفيه وتقدمه دو لايف بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وشركة ميرال لإدارة الأصول. تعد هذه المرة الثانية فقط التي يؤدي فيها النجم العالمي الذي يشتهر بالعروض المبهرة والطراز الكلاسيكي حفلاً له في دولة الإمارات، منذ آخر حفل أقامه في دبي عام 2013. ويعتبر برونو أحد أنجح النجوم الغنائيين من الجيل الحديث، حيث قام ببيع أكثر من 200 مليون نسخة من أغانيه الشهيرة مثل «جرينيد» و«لوكد أوت أو هيفن» و«أبتاون فانك» و«24 كارات ماجيك».

كما تحتفل العاصمة مع نجم مصر والوطن العربي الفنان تامر حسني والنجمة اللبنانية المحبوبة نانسي عجرم اللذان سيشاركان في احتفالات رأس السنة التي تقيمها شركة مبادلة في جزيرة المارية، والتي أصبحت تقليداً سنوياً يقام منذ العام 2016 بمشاركة أكبر النجوم العرب أمثال عمرو دياب وميريام فارس وحسين الجسمي وكاظم الساهر، كما تشمل أحد أكبر عروض الألعاب النارية وأطولها امتداداً في العالم.

كما أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تنظيم عرض للألعاب النارية خاطف للأنفاس على مدار عشر دقائق متواصلة باستخدام أحدث التقنيات في عالم الألعاب النارية، مع استخدام ثلاثة أعمدة في المياه ستطلق المفرقعات في مختلف الاتجاهات وبألوان مبهرة تزين سماء الكورنيش. وسيكون هذا الحدث مجانيا لجميع زوار وسكان مدينة أبوظبي.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «يسرنا تنظيم برنامج مميز ومتنوع من الفعاليات الاستثنائية للترحيب بالعام 2020 في مختلف أرجاء الإمارة، لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مثالية للجميع خلال رأس السنة، حيث تحرص دائرة الثقافة والسياحة –في أبوظبي على تنظيم احتفالات مميزة لمنح زوار أبوظبي والمقيمين بها ذكريات لا تُنسى في مطلع العام الجديد الذي نتمنى فيه السعادة والنجاح للجميع. فسواءً كانوا من محبي الموسيقى العالمية أو الموسيقى العربية أو كانوا يبحثون عن احتفاليات عائلية خلال هذه المناسبة الفريدة، فلدينا فعاليات تناسب جميع الأذواق. ونتمنى أنّ تشكل احتفالات رأس السنة تجربة متكاملة تجمع بين المغامرة والترفيه والمرح والفنون وكرم الضيافة الأصيل الذي تشتهر به أبوظبي».

كما سيتمكن زوار أبوظبي من الاستمتاع بخيارات عديدة من الأنشطة الترفيهية العائلية خلال زيارتهم للإمارة في عطلة رأس السنة، حيث يقام المهرجان العائلي ريزولوشن باي داي أول أيام العام الجديد في ميدان دو، ويشتمل المهرجان على عدد من الأنشطة الترفيهية المبهجة والعروض الغنائية وخيارات متنوعة من الأطعمة الشهية لجميع أفراد العائلة. كما ستفتح المرافق الترفيهية العالمية بالإمارة من أمثال عالم فيراري وياس ووتروورلد وعالم ورنر براذرز أبوظبي أبوابها للعامة خلال العطلة. وسيحصل عشاق المغامرة على فرصة خوض تجارب شيقة من بينها التزلج المائي والهوائي والرياضات المائية المتنوعة وتسلق أكبر حائط داخلي في العالم في مركز كلايم في ياس مول والذي تم افتتاحه الشهر الماضي. كما تتيح أبوظبي كذلك لمحبي الثقافة والفنون استكشاف مجموعة من الوجهات الثقافية الساحرة مثل متحف اللوفر أبوظبي وقصر الحصن وقصر الوطن والمواقع التاريخية المدرجة في قائمة اليونيسكو في منطقة العين.